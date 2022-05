“Het is de eerste keer in mijn leven dat alle F1-teams gezond zijn. Geen enkel team kampt met financiële problemen”, zei Stefano Domenicali vrijdag in Monaco tijdens het Business of F1 Forum, georganiseerd door The Financial Times en Motorsport Network. “Ze zijn heel solide, wat voor hen een grote beloning is. Ze hebben in ons geïnvesteerd en daarom vinden we dat de huidige gemeenschap van teams gerespecteerd moet worden.”

“Het is momenteel geen probleem om nieuwe teams te vinden, aangezien we een wachtlijst hebben”, vervolgde Domenicali. “Sommige kandidaten laten zich meer horen dan anderen, maar we hebben veel mensen en investeerders die graag in de Formule 1 actief willen zijn. We moeten de huidige teams echter beschermen. Dit is weer een teken van een heel gezond systeem. Ik denk dat we op dit moment voldoende teams hebben. Als een team de F1 wil betreden, dan moet het echt iets toevoegen.”

Michael Andretti is één van de geïnteresseerde partijen om met een eigen formatie in de Formule 1 uit te komen, maar de huidige teams zijn daar met uitzondering van McLaren en Alpine niet heel positief over. Ze maken zich vooral zorgen over de verdeling van het prijzengeld. In het lopende Concorde Agreement is vastgelegd dat een nieuw team eenmalig 200 miljoen dollar moet betalen. Dit om gelukszoekers te weren maar vooral om de tien huidige teams te compenseren voor het verlies aan prijzengeld. Het is echter de vraag of 200 miljoen dollar genoeg is, kijkend naar de huidige marktwaarde van de Formule 1.

Porsche en Audi

Porsche en Audi zijn van plan om vanaf 2026 deel te nemen aan de F1, maar slaan naar verwachting de handen met een bestaand team. Zo is het de bedoeling dat Porsche gaat samenwerken met Red Bull. Overigens hield Liberty Media-topman Greg Maffei zich enigszins op de vlakte over de plannen van Porsche en Audi. “We hebben de voorzitter en CEO van de Volkswagen Group wat uitspraken horen doen die erop duiden dat ze interesse hebben. We geloven ze op hun woord”, aldus Maffei.

Video: Meer over de F1-plannen van Porsche en Audi