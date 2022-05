Recordcijfers op tv, een uitverkocht huis en een aanwas van sterren zorgden ervoor dat Miami tot op heden één van de grootste F1-evenementen tot nu toe werd. Het legde de basis voor de uitbreiding naar drie Amerikaanse races volgend jaar, als Las Vegas zich ook op de kalender meldt. Voor Michael Andretti moet er meer worden gedaan om de Amerikaanse interesse in de Formule 1 te vergroten. Hij wil een team en een coureur op de F1-grid krijgen. Vader Mario Andretti, tevens de F1-kampioen van 1978, maakte in februari de plannen van zijn zoon bekend. Andretti probeert vanaf 2024 toe te treden met een nieuwe renstal. Vorig jaar was hij dicht bij een overname van Sauber, maar die deal ketste af.

Andretti was aanwezig in de Magic City om in een aantal vergaderingen zijn plannen te bespreken met teambazen, F1-bazen en FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Toch is de reactie van de paddock vooralsnog lauw. "Er zijn miljoenen mensen die het omarmen", zegt Andretti. "Maar momenteel zijn het niet de juiste mensen."

Geen enkel team zal ontkennen dat een tweede Amerikaanse formatie – naast Haas, dat maar weinig met haar Amerikaanse identiteit doet – een fraaie toevoeging aan de grid is, vooral gezien de reputatie en omvang van Andretti in de autosport. Andretti is actief in IndyCar, Indy Lights, Formule E, Extreme E en Supercars en weet dus wat er nodig is om succesvol en duurzaam te zijn. "De naam Andretti heeft een enorme geschiedenis in de Formule 1 en andere klassen in de autosport. Ik denk dat het veel waarde toevoegt", aldus McLaren CEO Zak Brown. "Het is een geloofwaardig raceteam met een geloofwaardig merk. Met de juiste middelen is het een toevoeging voor de sport."

Michael Andretti in Miami Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Waarom zijn de F1-teams terughoudend?

Een toetreding van Andretti zorgt niet voor een herhaling van Caterham, HRT of Marussia. Die teams verdwenen na een aantal jaren weer uit de koningsklasse. Hoe graag Andretti de Formule 1 ook wil betreden, het is precies de reden dat de huidige formaties nogal voorzichtig zijn met wie ze toelaten.

"Momenteel zijn er tien teams. We verdelen het prijzengeld over die tien inschrijvingen", zegt Toto Wolff van Mercedes. "In de afgelopen tien jaar hebben we aanzienlijk bedragen geïnvesteerd. Iedereen die momenteel in F1 rijdt, heeft door de jaren waarschijnlijk meer dan een miljard in Formule 1-projecten gestoken. Het moet dus bijdragen aan de groei. Als er een nieuw team bijkomt, hoe kan dan worden aangetoond dat je meer geld binnenhaalt dan dat het je kost? Een elfde team betekent een verdamping van tien procent voor alle anderen."

De vrees voor deze verdamping is iets wat de formaties probeerden aan te pakken tijdens de laatste onderhandelingen over de laatste Concorde Agreement, die in 2020 werd ondertekend. Een nieuwe equipe betekent ook een kleiner financieel deel voor iedereen. Daarom moet een geïnteresseerde partij 200 miljoen dollar meenemen, wat verdeeld wordt tussen de huidige tien teams. Dit betekent dat elke nieuweling met een serieus bedrag op de proppen moet komen en daarmee ook de bestaande teams min of meer worden beschermd. Andretti zegt vanaf het begin al dat hij de 200 miljoen dollar heeft om aan de eisen te voldoen. Maar omdat de zaken in de Formule 1 blijven floreren, vreest men dat dit niet opweegt tegen de verdamping van inkomsten die teams zouden ondervinden. "De waarde van F1 is dat het een beperkt aantal franchises is", vervolgt Wolff. "We willen die waarde niet laten verdampen door alleen maar teams toe te voegen."

Red Bull-teambaas Christian Horner erkent dat geld altijd een belangrijke factor is in besprekingen en dat de verantwoordelijkheid bij de Formule 1, als houder van de commerciële rechten, ligt om te beslissen over de aanpak. "Als ze meer teams willen, moeten ze een deel van hun fonds verdunnen", zegt Horner. "Het is oneerlijk om van die andere teams te verwachten dat ze indirect betalen voor de extra nieuwkomers die toetreden." Horner vindt het bedrag van 200 miljoen dollar het minimale voor elke nieuwkomer en benadrukt dat het belangrijk is om naar de lange termijn te kijken. "Het is de eerste keer in tijden dat we tien gezonde teams hebben", gaat Horner verder. "200 miljoen dollar is een aanzienlijk bedrag. Maar in deze business, en als je dat verdeelt aan de deelnemers, kom je niet ver. Het is eenmalig en niet iets dat jaarlijks terugkeert. Aan het eind van de dag komt een gesprek als deze altijd weer uit op het economische belang."

"Het is waar dat ook al zouden de tien teams vandaag de dag duurzaam zijn, en we gaan echt een goede kant op met F1, het misschien niet zo blijft in de komende vijf of tien jaar", gaat Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur verder. "We moeten ervoor waken dat we niet in eenzelfde situatie als voor en tijdens corona terechtkomen, dat een derde deel van de grid in de overlevingsstand zit."

IndyCar-coureur Colton Herta rijdend voor Andretti Foto: Brett Farmer / Motorsport Images

Gaat Andretti écht bijdragen aan de sport?

De uitdaging van Andretti zit hem niet alleen in het kunnen aantonen dat hij de middelen heeft om een competitief team op de grid te zetten, maar ook om te bewijzen dat de impact van een nieuwe team de verdamping van prijzengelden compenseert. Het feit dat Andretti een Amerikaans team is en van plan is om IndyCar-coureur Colton Herta als Amerikaanse rijder op te stellen, helpt voor Andretti mee. Maar als Miami groter wordt en Vegas ook goed bijdraagt, dan gaat men misschien zeggen dat F1 op deze manier beter groeit dan wat een Amerikaans team voor elkaar zou kunnen boksen.

Er staat Andretti een lange weg te wachten om zijn F1-dromen realiteit te maken. De FIA moet formeel nog een oproep doen voor interesse om een nieuw team op te richten, hoewel Andretti beweerde dat Ben Sulayem het proces zou steunen. Er zijn al plannen om deze zomer te beginnen met het opzetten van een F1-faciliteit in Indianapolis. Deze zou dan samenwerken met een bestaande locatie in Europa. Andretti erkent dat het een risico is, maar vindt het de moeite waard om te nemen. "We moeten de bal aan het rollen krijgen."

F1 moet rekening houden met de toegevoegde waarde van een nieuwe renstal, met de extra veiligheid van een nieuw team voor het geval iemand zich terugtrekt en met de mogelijke gevolgen voor de verdeling van het prijzengeld. De huidige structuur werkt voor degenen die al aan boord zijn, wat betekent dat het enige overtuigingskracht zal vergen - meer dan de vereiste 200 miljoen dollar - om dat te veranderen.