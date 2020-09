Nieuwe toetreders moeten 169 miljoen betalen aan overige F1-teams

Deze afspraak is onderdeel van het nieuwe Concorde Agreement dat eind vorige maand door alle teams is ondertekend en is bedoeld om er zorg voor te dragen dat zij er in de toekomst financieel niet op achteruit zullen gaan.

In de nieuwe overeenkomst tussen de teams, de Formule 1 en de FIA zijn de inkomsten een stuk eerlijker verdeeld dan voorheen. De teams zijn daar in principe mee akkoord, maar het betekent ook dat eventuele nieuwkomers een (groter) deel van de taart krijgen te verdelen. Omdat één taart door elven of twaalven delen minder oplevert dan diezelfde taart met z’n tienen verdelen en om er voor te zorgen dat nieuwbakken stallen niet alleen maar meedoen voor het prijzengeld, is nu besloten dat die mogelijke nieuwkomers de al bestaande teams moeten compenseren. Die compensatie is vastgesteld op 20 miljoen dollar per team, in totaal dus 200 miljoen dollar.

Gelukzoekers

McLaren CEO Zak Brown legt aan de hand van het voorbeeld van het ter ziele gegane project US F1 uit waarom deze afspraak zo'n belangrijk onderdeel van het Concorde Agreement is. Dat project van Ken Anderson en investeerder Chad Hurley (YouTube) zou in 2010 instappen en had zelfs al rijders gecontracteerd, maar op het laatste moment ging het avontuur niet door. “Wat we als industrie willen doen is voorkomen dat een US F1 aankondigt mee te gaan doen in de Formule 1 en vervolgens nooit op het circuit verschijnt. Die 200 miljoen dollar is bedoeld om er zeker van te zijn dat als iemand mee wil doen ze ook de middelen hebben om dat te doen en dat we niet krijgen wat al vaker is gebeurd. Namelijk dat er willekeurig maar beloftes worden gedaan van mensen die zeggen dat ze willen toetreden en vervolgens niet thuisgeven. Ik denk niet dat je dat in een andere belangrijke sport ziet gebeuren.”

Brown denkt niet dat de hoogte van het bedrag potentieel geïnteresseerden zal afschrikken. "Wat we met die 200 miljoen dollar willen bereiken is dat de waarde van de bestaande teams beschermd wordt. En als je kijkt naar de toekomstige waarde en de groei van de Formule 1 dan verdien je die 200 miljoen dollar (en meer) in de toekomst terug.”