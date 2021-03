Domenicali wikt en weegt plannen voor sprintraces

De Formule 1 is er alles aan gelegen om de raceweekends aantrekkelijker te maken en een van de ideeën is om de zaterdagse kwalificatie te vervangen door een spintrace, waarvan de uitslag dan weer bepalend is voor de startvolgorde van de 'echte' race op zondag. Dit jaar moet er tijdens drie Grands Prix met dit format worden geëxperimenteerd.

De teams staan in principe achter het plan, maar het sluimerende verzet bij de coureurs, heeft Formule 1-chef Stefano Domenicali aan het denken gezet. De Italiaan wil dat er een duidelijk onderscheid komt tussen de sprintrace en de Grand Prix op zondag. Een van de manieren om dat te bewerkstelligen is door het hoofdprogramma op zondag niet te laten overschaduwen door het bijprogramma op zaterdag. “We zijn nu de sprintraces aan het definiëren en we zullen de plannen voor de Grand Prix van Bahrein presenteren”, aldus Domenicali tijdens een evenement voor een nieuwe sponsor van de Formule 1. “We moeten ervoor zorgen dat er een verschil is tussen de feestelijkheden van beide races. Het iconische moment is de zondagmiddag na de race. Dat is het hoogtepunt van de Grand Prix en dat moeten we gescheiden zien te houden van andere momenten. De belangrijkste viering is op zondagmiddag en niet op zaterdag.”

Als de definitieve plannen van de Formule 1 de steun krijgen van de teams – en dat lijkt waarschijnlijk – dan zal het herziene format dit seizoen worden gebruikt tijdens de Canadese, Italiaanse en Braziliaanse Grands Prix. Naast de precieze invulling van de ‘kwalificatie-vervanger’ is de Formule 1 ook nog naarstig op zoek naar een naam voor het evenement. Een van de suggesties is om de race gewoon het predicaat 'kwalificatierace' te geven, terwijl ook de titels ‘sprintrace’ en ‘superkwalificatie’ tot de mogelijkheden behoren.