Met de nieuwe driejarige deal met Ferrari Trento breekt de Formule 1 met een jarenlange traditie: uit de fraaie flessen van de Italianen stroomt namelijk geen champagne, maar zogeheten ‘mousserende wijn’. Toch zijn de Italianen geen onbekende van de Formule 1: in het verleden was Ferrari Trento namelijk ook al eens de leverancier van de nodige bubbels tijdens de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza.

“In 1981 stonden we ook al op het podium in Monza. We hebben dan ook prachtige foto’s van die tijd met geweldige kampioenen. Zij hebben Ferrari dus al geproefd,” vertelt Simone Mase, directeur van de Lunelli Group waar Ferrari Trento deel van uitmaakt. “Nu we officiële partners zijn kunnen we niet wachten om er terug te keren.”

Een Ferrari Trento-fels op het podium tijdens de Grand Prix van Italië in 1981

Traditie

Met de keuze voor Ferrari Trento stapt de Formule 1 dus af van de champagne en keert het terug naar de mousserende wijn. In 2016 en 2017 spoten de coureurs ook al met wijn met bubbels in de periode dat Chandon de officiële leverancier was. Halverwege 2017 keerde dankzij Carbon de champagne weer terug op het podium. Voor Chandon waren champagneleveranciers Moet en Mumm jarenlang de officiële partners van de Formule 1.

Kersvers Formule 1-directeur Stefano Domenicali ligt niet zo wakker van het feit dat er geen champagne meer zal worden gespoten op het podium: “Het gaat om de kwaliteit van het product en het bedrijf. Dat staat voorop en dat is de reden waarom deze samenwerking tot stand is gekomen”, aldus de Italiaan. “Naast de technische benaming krijgt Italiaanse mousserende wijn hiermee de kans om breed gewaardeerd te worden. De Formule 1 biedt daarvoor het juiste podium.”

De drie gelukkige coureurs zullen nog tot de tweede race op Imola moeten wachten totdat ze zelf kunnen oordelen over de kwaliteit van het nieuwe spuitwaar. Tijdens de eerste race in Bahrein wordt er namelijk geen alcohol toegestaan op het podium en zullen de podiumfinishers genoegen moeten nemen met het inmiddels bekende rozenwater.