Officieel: Startnummer van Nyck de Vries in de Formule 1 bekend

Zoals bekend stapt Nyck de Vries aankomend seizoen in bij AlphaTauri, waarmee het aantal Nederlanders in de Formule 1 weer eens op twee komt. Sinds 2014 rijden alle coureurs met een vast startnummer in de koningsklasse, die ze hun gehele F1-carrière houden. Enige uitzondering is als een coureur wereldkampioen wordt. Dan is het reguliere nummer natuurlijk in te ruilen voor startnummer 1, zoals Max Verstappen (de eerste sinds Sebastian Vettel) heeft gedaan. De Limburger bevestigde aan Motorsport.com dat hij ook in 2023 weer met nummer 1 uitkomt en dat blijft doen zolang hij de regerend wereldkampioen is. Los daarvan is de keuze bindend en ook permanent.

Volgend jaar staan er drie nieuwkomers op de Formule 1-grid, al debuteerde De Vries natuurlijk al fabelachtig tijdens de Italiaanse Grand Prix op Monza. Logan Sargeant maakte als eerste zijn keuze wereldkundig en ging van de nog vacante nummers voor 2. Oscar Piastri gaat bij McLaren met het nummer 81 aan de bak, waarmee hij overigens het hoogste startnummer van het veld krijgt. Nyck de Vries liet in Abu Dhabi aan deze site weten dat hij zijn keuze ook al had gemaakt, maar dat hij voor de bekendmaking nog wilde wachten totdat het formele proces van de FIA was afgerond.

Dat laatste is inmiddels gebeurd. De autosportfederatie heeft donderdag de officiële startlijst voor het seizoen 2023 kenbaar gemaakt. Daarin wordt logischerwijs bevestigd dat Sargeant volgend jaar het nummer twee op zijn Williams krijgt geplakt en dat Piastri 81 mag gebruiken. Ook de keuze van De Vries is openbaar geworden. De coureur uit Uitwellingerga zal in zijn hele F1-loopbaan nummer 21 verdedigen, een eventuele wereldtitel daargelaten. Doordat teamgenoot Yuki Tsunoda met 22 op de neus rijdt, heeft AlphaTauri met de huidige line-up twee opeenvolgende nummers te pakken.

Bij AlphaTauri krijgt De Vries aankomend seizoen de schone taak om de schoenen van Pierre Gasly te vullen, die na jaren in het Red Bull-concern de kleuren van Alpine gaat verdedigen. De verwachtingen van De Vries zijn meteen hooggespannen. Zo liet Helmut Marko in Japan weten dat hij in hem meteen de nieuwe teamleider ziet. "Yuki heeft weliswaar meer F1-ervaring, maar afgaande op zijn ervaring in andere klassen en vooral zijn persoonlijkheid kan Nyck het team gaan leiden."