Starten op softs een nadeel voor Verstappen? "Lange run was best goed"

Na de vrijdagse trainingen hield eigenlijk iedereen in Red Bull-kledij al rekening met een pole-position voor Mercedes. Max Verstappen zei het nog niet hardop, maar Christian Horner liet wel optekenen dat het veroveren van de beste startplek schier onmogelijk zou worden. Daarvoor zou Mercedes net een maatje te groot zijn over één ronde, Red Bull zou het vooral van de langere runs moeten hebben. Een etmaal later bleek echter niets minder waar. Uitgerekend Verstappen ging met pole aan de haal en weet zich vandaag verzekerd van de beste uitgangspositie.

Kleine kanttekening daarbij is wel dat Verstappen op de banden met de rode wangen start en dat Hamilton naast hem staat op het rubber dat normaliter iets langer mee moet gaan. Het is het gevolg van een blokkerend wieltje tijdens zijn eerste run in Q2, al suggereerde Hamilton tijdens de persconferentie nog even dat Verstappen het allemaal bewust in scene had gezet. "Maar je rijdt natuurlijk nooit expres een vlakke kant op je band, dat was zeker niet expres. Ik remde aan, wilde nog een rondje aanzetten op die gele band en toen had ik meteen een hele grote flat spot. Dus ik moest wel naar binnen toe", verduidelijkt Verstappen bij enkele Nederlandse media op het circuit.

"Op mediums Q2 door komen was in ieder geval ons eerste plan, maar dat kan natuurlijk altijd wel veranderen", zo vervolgt Verstappen. "Op zich voelde ik me vrijdag wel goed op die softs, dus toen het eenmaal aan de orde kwam, was de keuze niet zo moeilijk meer en hebben we gezegd 'oké, dan focussen we ons gewoon op de softs'." Veel hinder verwacht de Nederlander daar in de eerste stint dan ook niet van te ondervinden. "Deze rode band slijt natuurlijk wel wat meer, maar ik had er wel een goede long run op op vrijdag. Dus op zich denk ik dat het wel goed zit."

Ook teambaas Horner bekijkt het liever positief: "We staan in ieder geval aan de schone kant van de grid en hebben op papier ook de betere band voor de start. Verder moeten wij onze best mogelijke race rijden en de focus volledig op onszelf hebben. Wij moeten ons helemaal niet druk maken over wat zij doen, dat hebben we zaterdag ook niet gedaan", legt de Brit uit. "Bovendien heeft Lewis met Lando en Checo twee mannen achter zich staan op softs. Daarachter staat volgens mij een Ferrari, dus hopelijk heeft hij [Lewis] zijn handen daar eerst nog vol aan."

Rest alleen nog de vraag of Verstappen wel een geschikte afstelling heeft voor de race. Helmut Marko gaf op vrijdag immers nog aan dat Red Bull te veel concessies had gedaan voor goede long runs en dat lijkt voorafgaand aan de kwalificatie weer enigszins teruggedraaid. Gaat dat Verstappen nog pijn doen op zondag? "Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de auto over het algemeen gewoon beter is geworden en dat wil je natuurlijk ook voor de race", reageert de WK-leider op een vraag van Motorsport.com Nederland. "Ik hoop in ieder geval dat het in de race ook juist positief uitpakt."

