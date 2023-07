De laatste maanden zijn veel sportwedstrijden in Engeland onderbroken geweest door protestacties van milieu- of dierenactivisten. Bij verschillende cricket-, snooker-, tennis- en paardensportevenementen renden activisten tijdens de wedstrijden het veld op. Vorig seizoen renden ook al demonstranten Wellington Straight op tijdens de eerste ronde van de GP van Silverstone. Door het startongeluk van Zhou Guanyu en de daardoor veroorzaakte rode vlag bleven ongelukken met deze demonstranten uit. De Formule 1-coureurs konden om de actievoerders heen rijden, die zich vastgelijmd hadden aan het asfalt. Er zijn geluiden dat er tijdens het komende raceweekend weer acties komen. Lando Norris heeft zijn zorgen al geuit over de problemen die een actie kunnen veroorzaken.

In gesprek met BBC Radio 5 liet de directeur van het circuit van Silverstone, Stuart Pringle, weten dat hij zich ook zorgen maakt over demonstranten tijdens de komende editie: "Het is bizar dat mensen hun eigen leven op het spel willen zetten met de acties. Ook de levens van toeschouwers, deelnemers en marshals zijn met deze acties in gevaar." De Brit liet weten dat het moeilijker is de F1-race te onderbreken, maar dat het niet onmogelijk is: "We hebben hekken langs de baan staan, dat is bij de andere sportwedstrijden niet zo. De hekken zijn geplaatst om onderdelen van de auto's tegen te houden, zodat ze niet het publiek in vliegen. Het kan mensen ook tegenhouden, maar als iemand vastberaden genoeg is en zijn eigen leven te riskeren houdt het ze niet tegen."

In Engeland is het gesprek gaande hoe de activisten een halt toe te roepen. Vanuit de politiek zijn er voorstellen om de activisten strenger te straffen. Ook organisatoren van sportevenementen waren betrokken bij deze gesprekken, waaronder Pringle. De circuitdirecteur is voorstander van de ideeën. "Vorig jaar kregen de activisten voorwaardelijke celstraffen. Ik kan me niet voorstellen dat we dat een passende straf vinden. We moeten harder gaan optreden. Als mensen dit weekend het circuit op rennen begaan ze een ernstig strafbaar feit."