Norris vreest voor herhaling protesten Silverstone: "Egoïstisch"

Vorig jaar werd de Grand Prix van Groot-Brittannië al vrij snel na de start stilgelegd vanwege de zware crash van Zhou Guanyu, die na een tik van George Russell op zijn kop sloeg en tegen de hekken langs de baan tot stilstand kwam. De coureur bleek in orde en uiteindelijk bleek deze rode vlag goed getimed, aangezien drie bochten verderop milieuactivisten van Just Stop Oil toegang tot de baan wisten te verkrijgen en vervolgens op Wellington Straight gingen zitten. De coureurs kregen toen al door dat er een rode vlag was vanwege de crash van Zhou, waardoor de snelheid laag lag toen zij de activisten passeerden.

Lando Norris vreest dat er dit jaar opnieuw protesten zullen zijn. "Er zijn natuurlijk zorgen over", geeft Norris aan. "Ik zal niet liegen: het is stom om jezelf - je leven - in gevaar te brengen met auto's die rondrijden. Het is ook erg egoïstisch om te doen, deze specifieke gebeurtenis van vorig jaar, vanwege de gevolgen die het heeft voor de persoon die de auto bestuurt als er iets gebeurt. Maar tegelijkertijd ben ik geen expert op dit gebied en iedereen heeft het recht om zoiets te doen", doelt de Brit op protesteren. "Er zijn goede manieren om dat te doen, maar ook slechtere manieren."

Onlangs liet landgenoot Lewis Hamilton weten dat hij een milieuactie zou steunen, maar dat de activisten dit wel op een verantwoorde manier zouden moeten doen. "Ik verwelkom demonstranten of activisten. Ik bedoel, zij zetten zich in voor een positieve verandering. We willen alleen nooit dat mensen op het circuit komen en zichzelf in gevaar brengen." Norris steunt die oproep van Hamilton. "Dat is het belangrijkste. Ik wil het niet zien als een zorg. Ik heb het gevoel dat Silverstone zijn uiterste best zal doen om dit soort dingen te voorkomen. Ik hoop alleen dat mensen slim genoeg zijn om zoiets niet meer te doen. Er zijn genoeg andere manieren en veel veiligere manieren om net zoveel aandacht te krijgen en te doen wat ze willen doen. Ik denk dat ik het steun, zolang ze het op de juiste manier doen. Ik hoop dat het [een baaninvasie] niet meer gebeurt, want het is niet alleen slecht voor hen, het is ook een grote consequentie voor de persoon die erin verstrikt zou kunnen raken."