Lewis Hamilton staat open voor milieuactivisten: "Wel vreedzaam"

Afgelopen Formule 1-seizoen betraden een aantal demonstranten van Just Stop Oil het circuit van Silverstone kort voor de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië, vlak voordat de wedstrijd werd stilgelegd vanwege de heftige crash van Zhou Guanyu. Zeven mensen werden gearresteerd. F1 CEO Stefano Domenicali noemde hun acties onverantwoordelijk en gevaarlijk. De Italiaan stelde dat levens in gevaar werden gebracht. Dergelijke protesten kwamen ook voor bij andere sportevenementen en culture instellingen. Er wordt daarom gevreesd voor een herhaling in Groot-Brittannië volgende week.

Lewis Hamilton steunt de milieuactie, maar benadrukt dat het op een vreedzame manier moet gaan. "Ik verwelkom demonstranten of activisten", antwoordt Hamilton op een vraag van Motorsport.com. "Ik bedoel, zij zetten zich in voor een positieve verandering. We willen alleen nooit dat mensen op het circuit komen en zichzelf in gevaar brengen. Het zorgt wel voor discussie en de dialoog. Soms, als het op de juiste manier gebeurt, leidt het tot verandering. Die hebben we nodig. Het is zaak duurzamer en inclusiever te worden. Er zijn allemaal dingen die we meer moeten doen. Alles gaat zo snel, zoals de industrie, dat sommige zaken er bij inschieten. Deze moeten aangewakkerd worden door gesprekken. Ik hoop alleen niet op hetzelfde scenario. Maar zoals ik zei: ik steun vreedzame demonstranten altijd."

De Mercedes-coureur ziet liever ook geen herhaling van de incidenten met het publiek tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2022, toen er meldingen waren van intimidatie. "Zeker niet", vervolgt hij. "Dit is zo'n gave plek. Het was heel triest om te horen wat er vorig jaar gebeurde. Ik weet zeker dat F1 actie heeft ondernomen om dat hier dit weekend te voorkomen. Toch heb ik nog het idee dat er nog werk aan de winkel is. Mogelijk komt dezelfde groep mensen weer opdagen. We moeten sterk zijn in onze houding als het gaat om hoe we willen dat mensen zich gedragen. Het is voor iedereen. Dus ik duim dat vorig jaar eenmalig was."