Red Bull Racing vertrok tevreden uit de Verenigde Staten, waar Max Verstappen zijn derde Grand Prix-zege van het seizoen pakte. Maar Sergio Perez was niet tevreden na het hectische weekend in Miami. Hij had wel degelijk de snelheid, maar kon de Ferrari van Carlos Sainz niet verschalken. Hij eindigde op de vierde plaats en baalde daar behoorlijk van.

“Miami was een idioot weekend voor iedereen”, zegt Perez. “Hoewel Max de overwinning pakte en ik met belangrijke punten aan de haal ging, was ik niet helemaal tevreden. Ik wil altijd op het podium eindigen en ik had ook de snelheid om de Ferrari’s te pakken. Het frustreerde mij dat het niet lukte. Als ik een constant weekend heb in de auto, dan kan ik ook vooraan meedoen. Hopelijk kunnen we dit weekend op herhaling van Imola.”

Na de race in Miami hebben Perez en zijn vrouw hun derde kind mogen verwelkomen. “Emilio, een zoon”, zegt Perez. “Het zou prachtig zijn om hem te mogen verwelkomen met een prachtig resultaat.” Barcelona koestert weinig geheimen en al helemaal omdat Red Bull al met de huidige wagen heeft getest op het circuit. “We kennen Barcelona heel goed en weten wat we kunnen verwachten, maar de auto is drastisch veranderd sinds februari. Hij stuurt nu veel beter en het wordt interessant om te zien hoeveel we sindsdien gewonnen hebben.”