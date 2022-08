Perez geeft zichzelf een zeventje voor eerste helft F1-seizoen 2022

De Formule 1-auto's ondergingen afgelopen winter een ware transformatie door de overstap naar het nieuwe technische reglement. In de eerste dertien races hebben die nieuwe bolides ervoor gezorgd dat het volgen en inhalen van andere auto's makkelijker lukt dan onder de vorige set reglementen, waarmee de doelstelling behaald lijkt. Iemand die zich het hele seizoen al blij heeft getoond met de veranderingen, is Sergio Perez. De Red Bull-coureur kan goed overweg met de nieuwe auto van zijn team, de RB18. "De RB18 is een heel andere auto dan die van vorig jaar, maar ik voel me veel meer op mijn gemak. Dat zie je ook aan de prestaties en consistentie die ik dit jaar heb laten zien", verklaart hij op de website van Red Bull Racing.

Halverwege het seizoen vindt Perez zichzelf terug op de derde plaats in het kampioenschap. Met 173 punten staat hij 85 punten achter teamgenoot Max Verstappen, die met name sinds de GP van Monaco een groot gat heeft geslagen met zijn stalgenoot. Die race in Monaco werd overigens gewonnen door Perez, die daarmee zijn derde GP-zege boekte en voor het eerst op het hoogste treetje van het podium mocht plaatsnemen in het prinsdom. "Monaco!", zegt hij dan ook als hij de vraag krijgt wat zijn hoogtepunt van het seizoen tot dusver is. "In Monaco winnen is een droom die uitkomt. Het voelt geweldig om die in mijn zak te kunnen steken."

Na die zege in Monaco dacht Perez een rol te kunnen spelen in het kampioenschap, maar inmiddels lijkt dat alweer ver weg. De laatste races heeft hij moeite gehad om het tempo van teamgenoot Verstappen te volgen. Zo bleef hij in Hongarije al in Q2 steken en werd hij in de race vijfde, terwijl de andere Red Bull een tiende startplek omzette in een knappe overwinning. Het was de derde opeenvolgende race waarin Perez het podium niet haalde en dus vindt hij zelf dat hij duidelijk geen perfecte score verdient voor zijn eerste seizoenshelft. Gevraagd naar welk cijfer hij zichzelf wél geeft voor de eerste dertien races van 2022, zegt Perez: "Een zeventje."

De drukke eerste helft van het seizoen zit er nu dus op en dat betekent dat de zomerstop begonnen is. Het biedt Perez - en alle andere rijders en teamleden - de kans om even op adem te komen richting de tweede helft van het seizoen. Op 28 augustus wordt het seizoen vervolgens hervat met de Grand Prix van België, de eerste van drie races in opeenvolgende weekenden. Toch kijkt Perez vooral uit naar twee andere races in de tweede seizoenshelft: "Ik heb vooral zin om terug te keren naar Japan, nadat we daar drie jaar niet zijn geweest. Ook kijk ik uit naar Austin en Mexico. En Zandvoort, want de Nederlandse fans zijn geweldig."

