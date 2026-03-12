Tijdens de seizoensopener van 2026 afgelopen weekend kwam Liam Lawson slecht van zijn startplek door een gebrek aan batterijvermogen, terwijl Franco Colapinto een perfecte start had en bliksemsnel reageerde om te voorkomen dat hij achterop de Racing Bulls-auto zou knallen, die plotseling zichtbaar werd zodra het verkeer was gepasseerd.

Het incident vond plaats tijdens het debuut van de nieuwe reglementswijzigingen, met veranderingen aan zowel het chassis als de krachtbron. Bij die laatste is de MGU-H verwijderd en wordt er sterker geleund op elektrische energie.

Daardoor zijn starts complexer geworden, omdat coureurs hun motor nu minstens tien seconden op een veel hoger toerental moeten houden om de turbo op toeren te brengen. Wordt die procedure verkeerd getimed, dan kan de auto in de anti-stall schieten.

In Melbourne werd daardoor duidelijk dat de risico's nog groter zijn dan voorheen, vooral voor auto's achteraan het veld. Verkeer kan een langzaam vertrekkende coureur aan het zicht onttrekken - zoals gebeurde bij de bijna-botsing tussen Colapinto en Lawson.

"Het is jammer", zegt Sergio Pérez in aanloop naar de Grand Prix van China. "Het is jammer dat ik dit moet zeggen, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat er een zware crash plaatsvindt."

"Deze krachtbronnen zijn erg moeilijk te starten. Je kunt een goede start hebben of een slechte start, door heel veel verschillende factoren. Je kunt in anti-stall terechtkomen, zoals bij Lawson gebeurde, en dat kan erg gevaarlijk zijn, omdat de snelheden die je binnen twee à drie seconden bereikt extreem zijn."

"Het is dus lastig, want ik weet niet goed wat je daartegen kunt doen. Deze nieuwe motoren zijn gewoon heel moeilijk te starten", aldus Pérez.

Groot snelheidsverschil

Deze zorgen zijn overigens niet nieuw, want al tijdens de wintertests waren er veiligheidszorgen. Al in het eerste raceweekend bleken die zorgen dus terecht. "Toen ik na de race de onboardbeelden zag, was het nog dichterbij dan ik dacht, nog riskanter", zegt Colapinto.

"Over het algemeen zijn dit dingen die we al verwachtten en waarvan we wisten dat ze zouden gebeuren – problemen waar elk team mee te maken kreeg."

"We hebben in veel verschillende situaties besproken dat dit iets was om goed in de gaten te houden en dat het mogelijk gevaarlijke situaties kon opleveren. Het gebeurde ook. Gelukkig kon ik het ontwijken en de hele race uitrijden."

Franco Colapinto kon in Australië nog maar nipt de Racing Bulls van Liam Lawson ontwijken. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De Alpine-coureur denkt dat de grotere acceleratie van de huidige auto's door het elektrische vermogen de situatie nog gevaarlijker maakt. Daardoor ontstaan grotere snelheidsverschillen, wat de discussie over de nieuwe regels verder aanwakkert.

Dat komt doordat de ene auto op een bepaald moment energie uit de batterij kan terugwinnen, terwijl een andere auto vol gas over een recht stuk rijdt. Daardoor neemt de snelheid waarmee ze elkaar naderen flink toe.

"Ik reed al iets van 200 km/u", voegt Colapinto toe. "Dus we gingen al behoorlijk snel. Wanneer die boost en de extra energie erbij komen, heb je enorm veel vermogen en komen we heel snel dichter bij elkaar. Er is een groot snelheidsverschil tussen auto's die een probleem hebben en auto's die normaal rijden. Ik had volgens mij ook in de tweede vrije training een bijna-incident met Lewis [Hamilton]."

"Op het lange rechte stuk reed ik heel langzaam en zulke snelheidsverschillen komen eigenlijk voortdurend voor."