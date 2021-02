Perez snapt waarom voorgangers bij Red Bull het lastig hadden

Perez maakte afgelopen week zijn debuut in een Red Bull-auto. De 31-jarige Mexicaan gaf dinsdag de RB15 uit 2019 de sporen op het circuit van Silverstone en maakte op woensdag kennis met de auto waarmee dit jaar gereden wordt: de RB16B.

Voor Perez zal het de afgelopen dagen ongetwijfeld flink wennen zijn geweest, na zeven seizoenen voor hetzelfde team te hebben gereden. “Het is behoorlijk anders, ik kan nu al verschillen aanwijzen”, antwoordde Perez tijdens een online mediasessie op de vraag van Motorsport.com hoe het was om met een andere wagen te rijden. De wagen waarmee hij vorig seizoen bij Racing Point reed, was gebaseerd op de Mercedes van het jaar daarvoor. Een auto met een totaal ander concept dus dan dat van Red Bull. Perez: “Je kan voelen dat deze auto een sterke voorkant heeft en dergelijke. Dat zijn dingen die je zodra je in de wagen - en de simulator - stapt, vrij snel kan merken.”

Perez is alweer de vierde teamgenoot van Max Verstappen in vier jaar tijd, na Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon. Die laatste twee hadden het niet makkelijk in de Red Bull-auto. Perez zegt na met de RB15 en RB16B te hebben gereden, wel te begrijpen waarom zijn voorgangers moeite hadden om zich aan te passen. “Ik kan wel begrijpen waarom niet iedere coureur zich aan de auto weet aan te passen. Dat kon ik nu al zien”, aldus de coureur uit Guadalajara, die snel vertrouwd hoopt te zijn met zijn nieuwe bolide. “Als het gaat om hoe lang ik nodig heb voor ik weet hoe ik de auto precies moet afstellen zodat ik de laatste tienden eruit kan halen: dat komt naarmate ik meer ervaring heb met de wagen. Dat is iets wat vanzelf komt, wanneer ik de auto eenmaal volledig begrijp. Ik hoop dat het me niet al te lang zal duren.”

