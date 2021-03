Perez 'nog niet op één lijn' met RB16B in kwalificatiemodus

Verstappen ging vrijdag aan kop in beide sessies, maar Perez kwam in de middag niet verder dan de zesde plaats en stond in de avondsessie op P10. In beide sessies was hij zes tienden langzamer dan zijn Nederlandse stalgenoot. Perez sprak eerder al de verwachting uit dat hij nog wat tijd nodig zou hebben om aan de Red Bull B16B te wennen en dat kwam vrijdag wel uit.

“Als ik de dag moet samenvatten? Dan heb ik in de korte runs nog wel wat werk te doen. Ik zit nog niet helemaal op één lijn met de wagen, ik heb het nog niet helemaal in de macht. Ik moet nog te veel nadenken over wat de auto zal doen”, legde hij uit in het persbericht van Red Bull Racing.

Terugkijkend op zijn eerste dag bij Red Bull concludeerde hij echter wel dat het wat betreft de lange runs niet slecht gaat. Perez wist daarbij in de buurt te blijven van Verstappen en Lewis Hamilton. “Tijdens de lange runs voel ik me comfortabel. Ik denk dat we een goed tempo hebben, dus dat is heel positief. We hebben nog wel wat te doen op de zachte band, daar kunnen we onszelf nog verbeteren, maar over het algemeen is de wagen best goed.”

En dus is er nog werk aan de winkel voor Perez, die stelt dat hij zichzelf morgen een goede dienst kan bewijzen door de problemen enigszins op te lossen. “Met het racetempo zit het wel goed, maar morgen zullen de verschillen tijdens de kwalificatie heel klein zijn”, vervolgde Perez. “We moeten dus meteen zorgen dat we er staan en een goede start van het seizoen hebben.”

De derde vrije training voor de Grand Prix van Bahrein begint zaterdagmiddag om 13.00 uur Nederlandse tijd, de kwalificatie start om 16.00 uur.