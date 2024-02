Pérez: Red Bull heeft F1-auto voor 2024 de juiste kant op ontwikkeld

Eigenlijk zou Pérez alleen in de ochtend in actie komen, maar na een remschijf die vlam had gevat en een rode vlag die een voortijdig einde aan de sessie maakte, deed Red Bull besluiten om de Mexicaan ook in de middag naar buiten te sturen. De coureur uit Guadalajara kon zo uiteindelijk 129 ronden afleggen met de RB20. Zijn snelste ronde ging in 1.30.679, waarmee hij achter Carlos Sainz als tweede eindigde in de tijdenlijst. Een belangrijke kanttekening hierbij is echter dat de Spanjaard zijn beste ronde op de C4-banden reed, terwijl Pérez zijn tijd op de stap hardere C3 realiseerde.

“Het was onverwacht om de hele dag in de auto te zitten”, vertelt Pérez na afloop van de tweede testdag in Bahrein. “Door het oponthoud heb ik echter minder kunnen rijden en daarom besloot het team om mij langer in de auto te houden.” Over wat tot dusver zijn indruk is van de nieuwe Red Bull-bolide, zegt hij: “Ik denk dat de RB20 een stap voorwaarts is het voor het team en dat we de juiste kant zijn opgegaan voor ons.”

Gianpiero Lambiase, head of race engineering bij Red Bull, toonde zich eveneens tevreden. “Het was opnieuw een solide dag voor het team wat betreft het aantal kilometers. Vanwege de rode vlag in de ochtend ging er een streep door de geplande rijderswissel voor de middagsessie, omdat Checo anders maar een beperkte eerste indruk van de RB20 had gekregen”, licht hij het besluit om in de middag niet Verstappen maar Pérez te laten rijden toe. Zo kon Pérez 129 ronden toevoegen aan de 143 die Verstappen woensdag al had gereden. Daarmee heeft het team uit Milton Keynes na twee dagen samen met Haas de meeste kilometers gereden: beide formaties legden tot dusver 1.472 kilometer af. “We zijn op een goed tempo kilometers aan het verzamelen, wat positief is voor het testen van betrouwbaarheid van de systemen”, zegt Lambiase. “Verder is Checo verder gegaan om met het zoeken naar een afstelling die hem bevalt, na begonnen te zijn met de afstelling van Max van de eerste dag als basis had genomen.”

Pérez komt vrijdagochtend weer in actie met de RB20, waarna Verstappen in de middag voor Red Bull een einde maakt aan de driedaagse testweek.

Video: Problemen voor Pérez tijdens ochtendsessie in Bahrein