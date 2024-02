Na de eerste twee Formule 1-testdagen staan op vrijdag alweer de laatste testsessies op het programma. Voor de teams het laatste moment om echt te controleren hoe de auto zich gedraagt. De dagen verlopen - op het incident met de putdeksel na - relatief rustig en iedere renstal hoopt op een probleemloze vrijdag. Max Verstappen zou in eerste instantie de laatste testdag toekijken, maar vanwege een remprobleem en de loszittende putdeksel kreeg Sergio Pérez op donderdag de hele dag het stuurtje in handen. De Nederlander rijdt daardoor vrijdagmiddag in de RB20, Pérez mag de ochtendsessie voor zijn rekening nemen.

Mercedes koos de eerste paar dagen om de eigen coureurs een hele dag te gunnen, maar op de slotdag moeten George Russell en Lewis Hamilton de auto delen. Hamilton gaat de ochtendsessie afwerken, waarna na de lunchpauze Russell het plekje in de W15 overneemt. Russell was op donderdag voorzichtig positief over de nieuwe bolide, maar denkt dat ze nog wel wat tekortschieten ten opzichte van Red Bull. Het gaat ook de laatste wintertestsessie voor Hamilton met Mercedes worden, hij stapt na komend seizoen over naar Ferrari.

Daarmee is het bruggetje naar Ferrari moeiteloos gemaakt. De Italiaanse renstal heeft het schema nog niet bekendgemaakt, maar het lijkt zeer aannemelijk dat zij beide heren op de slotdag aan het werk willen zien. Aangezien Carlos Sainz op de eerste twee dagen de middagsessie voor zijn rekening nam, is de verwachting dat hij deze keer het bal opent. Charles Leclerc zou daardoor voor de eerste keer in de middag in de SF-24 zitten.

McLaren gunt Lando Norris de ochtendmeters op vrijdag, waarna Oscar Piastri de testdriedaagse afsluit. Aston Martin heeft een omgedraaid schema ten opzichte van de rest van de week, waardoor Lance Stroll vrijdag begint en Fernando Alonso afsluit. Alpine trekt het schema van woensdag weer van stal: Esteban Ocon bijt het spits af, Pierre Gasly mag de test afsluiten.

Williams is het enige team dat maar een coureur inzet. Donderdag had Logan Sargeant het rijk alleen, vrijdag mag Alexander Albon de hele dag in de nieuwe FW46 zitten. RB F1 Team stuurt Daniel Ricciardo in de ochtend het asfalt op, Yuki Tsunoda neemt tijdens de middagsessie de honneurs waar. Sauber kiest ervoor om Valtteri Bottas de ochtend te geven en Zhou Guanyu rijdt in de middaguren in de C44. Tot slot heeft Haas ook de auto voor de beide coureurs ter beschikking gesteld: Kevin Magnussen zal in de ochtend de VF-24 aan de tand voelen, Nico Hülkenberg mag dat in de middag doen.

Line-up dag drie en slotdag F1-testdagen Bahrein