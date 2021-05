De race van Sergio Perez op het Circuit de Barcelona-Catalunya viel eigenlijk al op zaterdag een beetje in het water. In de kwalificatie kwam de Mexicaan niet verder dan de achtste tijd en dus kon hij zich opmaken voor een moeilijke race, te meer omdat het lastig inhalen is op het circuit in Montmeló. Aan de finish zat er voor Perez dan ook niet meer in dan een vijfde plaats, nadat hij in de race lang klem zat achter Daniel Ricciardo. “Natuurlijk is het frustrerend. Maar gezien de kwalificatie denk ik dat dit alles was wat er mogelijk was”, vertelde Perez na afloop van de race aan onder andere Motorsport.com. “Het duurde lang om voorbij Daniel te komen, want hij was extreem snel op de rechte stukken. Het is geen makkelijk circuit om in te halen.”

De basis voor de lastige race van Perez werd dus gelegd in de kwalificatie. Tijdens zijn eerste run in Q3 ging hij achterstevoren in de laatste sector, waardoor alles aankwam op de tweede en laatste poging. Daarbij kwam de Red Bull Racing-coureur niet verder dan de achtste tijd. Daarnaast merkt hij dat hij na vier races nog steeds niet helemaal op zijn gemak is in de Red Bull RB16B, vooral aan het begin van het weekend. “Het kost me te lang om op snelheid te komen. Als we naar een nieuw circuit gaan, dan ben ik de hele vrijdag bezig met mijn stijl aanpassen. Ik ben er dus nog niet met de auto. Je ziet dat het eraan komt, maar het is er nog niet helemaal.”

Zodra Perez zich wel op zijn gemak voelt in de auto, dan gelooft hij zelf dat de snelheid er is om vooraan mee te kunnen doen. In de eerste races van het seizoen bereikt de 31-jarige coureur dat punt telkens als het raceweekend bijna ten einde. “Ik krijg natuurlijk meer vertrouwen in de auto. Iedere keer als het einde van het weekend nadert, denk ik ‘fuck, ik zou willen dat we nu zouden beginnen’”, geeft Perez dan ook toe. “Doordat de tijd op de baan nu zo gelimiteerd is, is het heel moeilijk om op snelheid te komen. Maar ik denk dat dit weekend anders werd na zaterdag. Het maakte een groot verschil dat ik niet in staat was om 100 procent te zijn. Dus ja, deze moet ik vergeten, we moeten hiervan leren en hopelijk komen we sterker terug in Monaco.”

Video: Ernest Knoors vindt dat Perez langzaam maar zeker wel eens mag gaan leveren