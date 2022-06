Sergio Perez verkeert dit seizoen in topvorm. De 32-jarige coureur kan uitstekend uit de voeten met de nieuwe generatie F1-bolides. Dat leverde hem in Monaco de winst op, terwijl hij in Spanje geruime tijd aan de leiding reed. Daar kreeg hij echter de opdracht om ruimte te maken voor teamgenoot Max Verstappen, die zo optimaal kon profiteren van de uitvalbeurt van Ferrari-concurrent Charles Leclerc. Perez staat momenteel tweede in de WK-stand, op slechts 21 punten van de leidende Limburger. Hoewel de Mexicaan dus echt meedoet om de hoofdprijzen, zal hij ‘gewoon’ aan de kant gaan voor Verstappen wanneer dat gevraagd wordt.

Video: Sergio Perez laat Max Verstappen voorbij in Spanje

In de Grand Prix van Spanje kreeg Perez als leider de mededeling om plaats te maken voor zijn teamgenoot. “It’s not fair, but okay”, was zijn reactie. Ook in Baku kreeg hij de stille hint om aan de kant te gaan. De Mexicaan accepteert de situatie en heeft daar geen moeite mee: “Ik heb een goed gesprek gehad met het team. Ik vertrouw het team 100 procent. Als ze me vertellen dat ik aan de kant moet, dan doe ik wat ze me vragen. Ik zie niet in waarom dat ik niet zo moeten doen”, aldus Perez in gesprek met het Canadese La Presse. Ondanks zijn rol als tweede rijder droomt de coureur uit Guadalajara nog altijd van een wereldtitel: “Als ik hier was met de gedachte dat ik als tweede wil eindigen, kan ik beter thuis blijven. Ik ben hier omdat ik wil winnen. Ik denk dat ik dat ook kan. Die motivatie drijft me. Daarom ben ik hier.”

Perez is zeer te spreken over zijn huidige vorm en heeft de titel nog niet uit zijn hoofd gezet, ondanks het feit dat hij Max Verstappen als teamgenoot heeft: “Ik denk dat ik op een extreem hoog niveau presteer. Als ik dat niveau het hele seizoen elke week kan vasthouden, dan opent dat de deur voor de strijd om de wereldtitel. Denken aan die titel, het feit dat elk punt telt, is een enorme uitdaging en een geweldige kans.”

