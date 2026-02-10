Pérez na gedwongen pauze terug in F1: "Dat ga ik missen"
Sergio Pérez zegt zijn comeback in de Formule 1 anders te benaderen. Minder obsessief, minder resultaatgedreven en meer gericht op genieten — vooral samen met zijn gezin.
Foto door: Cadillac Communications
Ruim een jaar geleden stortte de wereld in voor Sergio Pérez. De toen 34-jarige Formule 1-coureur kreeg in december 2024 van zijn werkgever Red Bull Racing te horen dat zij niet langer van zijn diensten gebruik zouden maken. Omdat alle stoeltjes voor 2025 al bezet waren, volgde een gedwongen sabbatical voor de Mexicaan.
Al gauw doken echter geruchten op dat Pérez in beeld zou zijn bij nieuwkomer Cadillac-Ferrari en in augustus 2025 werd inderdaad bevestigd dat de zesvoudig Grand Prix-winnaar vanaf dit seizoen voor de Amerikaanse stal zou gaan rijden. Terugblikken op zijn vertrek bij Red Bull wil Pérez niet, maar hij gaat in een rondetafelgesprek wel in op hoe hij de sport destijds beleefde en hoe hij denkt het nu anders te gaan doen. Hij geeft toe dat hij in het verleden soms te veel gefixeerd was op resultaten en daardoor vergat te genieten. "Ik denk dat ik veel meer in het nu wil leven en er meer van wil genieten", aldus Pérez. "Soms gebeurde het in mijn carrière dat ik zo gefocust was op het resultaat – zo veel met dat resultaat bezig was – dat ik vergat te genieten."
Zijn gedwongen sabbatical gaf hem een zeldzaam perspectief. Voor het eerst in jaren had de vader van vier kinderen tijd om thuis te zijn, weg van de druk en een volle agenda. Juist die rust zal hij straks het meest missen, geeft hij toe. "Die routine: op één plek kunnen blijven, rustig thuis zijn met mijn kinderen, een vakantie van twee of drie weken plannen en weten dat ik daar ook echt zal zijn. Meer tijd kunnen doorbrengen met mijn gezin, met mijn vrienden, al het reizen dat ik deed… Dat ga ik missen."
Sergio Perez in actie in Barcelona.
Foto door: Formula 1
Dat hij nu vooral wil genieten betekent overigens niet dat Pérez minder ambitieus is. "Het betekent niet dat ik op zondag ga cruisen. Voor mij is het cruciaal dat ik de motivatie heb dat we als team veel progressie boeken en dat iedereen zich voor honderd procent inzet." Het verschil zit hem in de balans die voorheen ontbrak, maar hij nu wel hoopt te vinden. Zijn familie speelt daarin een centrale rol. De 24 races tellende kalender blijft loodzwaar, maar hij ziet het als een laatste grote hoofdstuk dat hij bewust wil meemaken. "Het is een ongelooflijke fase om mijn carrière samen met hen af te sluiten, om het als familie samen af te sluiten."
Bekijk hier de laatste F1-update
Bekijk: F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Max Verstappen voorzichtig positief na F1-test
