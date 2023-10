Sergio Perez begint als vijfde aan de Grand Prix van Mexico. In het verleden is gebleken dat een goede slipstream veel posities kan opleveren bij de eerste bocht. Hoewel Checo dus niet helemaal vooraan start, ziet hij wel kansen voor een goed resultaat in de race. "Elke kans die zich bij de eerste bocht aandient, moeten we met beide handen aangrijpen", zegt hij tegen Sky Sports. "Vanaf daar moeten we geduldig zijn en ervoor zorgen dat er nog genoeg leven in de banden zit voor de volledige stint."

Met twee tienden verschil ten opzichte van de Ferrari-coureurs moest de 33-jarige coureur zaterdag dus genoegen nemen met de vijfde startpositie. Aan de andere kant, doordat het veld zo dicht bij elkaar zit, is er op zondag nog een hoop mogelijk. Helemaal omdat de snelheid van de Ferrari's in de Grand Prix vaak tegenvalt en dat juist de kracht is van Red Bull. "Er staat ons een lange race te wachten en de run naar bocht één is behoorlijk lang. Er kan veel gebeuren. Ik had het liefst op de eerste startrij gestaan, maar vanuit onze positie ligt alles open. Je weet niet hoe Ferrari het doet."

Qua banden heeft Perez nog een setje nieuwe mediums over, terwijl Max Verstappen nog een set nieuwe harde banden tot zijn beschikking heeft. Checo heeft in de trainingen laten zien goed met de banden om te kunnen gaan. Zelf weet hij dat de juiste strategie hem veel posities gaat opleveren in de race. "We weten dat het lastig wordt om in te halen, dus met de strategie hopen we in vrije lucht te komen. Dat wordt de sleutel. Het belangrijkste is echter om de slijtage onder controle te houden, want zodra de band achteruitgaat, is het gedaan", besluit de thuisrijder, die verder zegt dat een één- en tweestopper weinig voor elkaar zullen onderdoen.