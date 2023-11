Perez krijgt formele waarschuwing na kritische opmerkingen over stewards

Na het einde van de race in de Verenigde Arabische Emiraten liet Sergio Perez op de boordradio duidelijk zijn ongenoegen blijken over een besluit van de stewards eerder in de race. Hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor een incident met Lando Norris in bocht 6, maar hij vond dat hij daar niks fout deed. "De stewards zijn een grap, man", beklaagde hij zich op de boordradio na afloop van de race, waarin hij als tweede over de streep kwam maar vierde werd door die tijdstraf. "Ik kan het niet geloven. Ze zijn dit jaar erg slecht geweest, maar dit is een grap. Echt een grap. Ik kan niet geloven dat ze daar een straf voor hebben gegeven."

Dat hebben de stewards ook gehoord en die kunnen de opmerkingen niet waarderen. Zij roepen de Mexicaan nu op het matje omdat hij hiermee artikel 12.2.1 k van het internationaal sportreglement zou hebben overtreden. Daarin staat dat het wordt gezien als een overtreding van de regels als iemand binnen de F1 zich schuldig maakt aan 'wangedrag jegens, maar niet beperkt tot: licentiehouders, officials, personeelsleden van de FIA, de organisator, de promotor en leveranciers of functionarissen van de dopingcontrole'. Eerder dit jaar moest Haas F1-teambaas Guenther Steiner zich ook al melden om kritiek op de stewards. Dat resulteerde toen in een reprimande. Ook Perez krijgt een lichte straf met een formele waarschuwing.

Na de race meldde Perez zich bij de verzamelde media, waar hij aangaf dat het contact tussen hem en Norris 'ongelukkig' was. "Maar voor contact heb je twee mensen nodig en ik denk dat Lando hierin ook verantwoordelijkheid droeg", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. "Hij stuurde namelijk in op mij alsof er niemand zat. Er was contact tussen de banden, dus ik zat volledig naast hem. Hij sneed de bocht af, won er tijd mee en ik kreeg de straf. Ik ben het er eerlijk gezegd niet mee eens, maar als coureur kun je er niks aan doen. Ik ben gewoon blij met de prestatie van vandaag."

Wetende dat Perez een tijdstraf van vijf seconden had, liet Charles Leclerc de Mexicaan voorbij gaan. Zo hielp hij de Red Bull-coureur aan vrije lucht, zodat hij weg kon rijden van George Russell. Leclerc richtte zich daarmee op de strijd om P2 bij de constructeurs. Of Perez zich ervan bewust was waarom Leclerc dat deed? "Ja, dat weet ik. Maar ik was wel verbaasd. Ik dacht dat Charles George op zou houden aan het einde, in de laatste sector. Ik eindigde op 1,1 seconde van George. Ik dacht dat hij hem zou ophouden, dat was best makkelijk geweest in de laatste sector. Maar misschien beschikte hij niet over alle informatie."

Video: Het incident tussen Perez en Norris