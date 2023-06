Perez hekelt track limits-beleid na nieuwe kwalificatiedomper

Na Monaco, Spanje en Canada is het Sergio Perez ook in Oostenrijk niet gelukt om tot het laatste deel van de kwalificatie door te dringen, ondanks dat hij met de Red Bull RB19 over de beste auto van het veld beschikt. De 33-jarige coureur uit Guadalajara verloor tijdens Q2 tot drie keer toe een rondetijd vanwege track limits. Volgens Perez was de derde keer echter onterecht, doordat hij aan het einde van de ronde gehinderd werd door een coureur voor hem.

“Ik tastte in eerste instantie in het duister over wat ik precies verkeerd deed”, blikte Perez terug. “Maar toen ik hoorde dat het op weg naar de tiende bocht was, was het me duidelijk. Ik was daarna bezig aan een goede laatste ronde totdat ik Albon - volgens mij was hij het - op mijn pad vond. Het lukte me niet om de auto voldoende te vertragen en ging rechtuit. Ik verloor daar misschien een tiende of iets meer mee. Maar de stewards hielden er geen rekening mee dat ik in de weg werd gereden.”

De laatste ronde van Perez in Q2 ging in een tijd van 1.04.990, waarmee hij achter Red Bull-collega Max Verstappen tweede kwam te staan in de tijdenlijst. Doordat die tijd even later geschrapt werd, kwam hij echter vijftiende te staan, waarmee hij opnieuw een kwalificatie op een sof zag uitlopen. Geconfronteerd met het feit dat hij een auto heeft waarmee hij in principe op de eerste startrij zou moeten staan, reageerde Perez: “Ja, maar er zijn maar zoveel dingen waar ik zelf invloed op heb. Ik stond op het punt om een goede ronde af te ronden en werd opeens in de weg gereden, waarna ik ook nog eens bestraft wordt. Er is volgens mij iets mis met het systeem.”

Gevraagd of hij op zondag naar voren kan komen vanaf de vijftiende startplaats, antwoordt de nummer twee in het kampioenschap: “We gaan het proberen. Maar het is gewoon frustrerend dat we geen goed systeem hebben, waarbij er rekening wordt gehouden met dit soort voorvallen.”

Video: Perez is niet blij met de wijze waarop er met track limits werd omgegaan