Perez staat voor gridstraf in Dutch Grand Prix door motorwissel

Op de dag dat Max Verstappen voor het thuispubliek de pole-position veroverde op Circuit Zandvoort, kende teamgenoot Sergio Perez een dramatische kwalificatie. Door een misrekening kwam hij te laat over start-finish om een ultieme poging te doen in het eerste segment en dat kwam hem duur te staan. De Mexicaan vond zijn naam op de ranglijst pas terug op de zestiende positie en daarmee zat zijn kwalificatie er meteen ook op. Meteen na de sessie gaf Perez al toe dat het een optie was om zijn motor te wisselen: “Daar denken we aan. We overwegen alle mogelijkheden”, zei hij.

Hoewel Red Bull Racing en de FIA het nieuws officieel nog moeten bevestigen, is inmiddels duidelijk dat Perez inderdaad van een nieuwe motor wordt voorzien voor de race in Zandvoort. De renstal besloot dat er relatief weinig te verliezen en relatief veel te winnen was met de motorwissel. Omdat het zijn vierde krachtbron van het seizoen is en er meerdere componenten gewisseld worden, wordt Perez op de grid teruggezet naar de laatste plaats. In praktijk betekent het dat Sebastian Vettel, Robert Kubica, Mick Schumacher en Nikita Mazepin allen een plekje opschuiven, terwijl de Red Bull-coureur terugvalt naar de twintigste startpositie.

Red Bull zou in principe nog meer veranderingen door kunnen voeren aan de auto van Perez. Zo zou hij nu zonder extra straf een versnellingsbak kunnen wisselen. Ook kan de afstelling van zijn RB16B nog aangepast worden, zodat de bolide competitiever is afgesteld voor een race vanuit de achterhoede. Dergelijke wijzigingen zouden er echter toe leiden dat Perez de race vanuit de pits moet aanvangen. Naar verluidt voelt het team daar weinig voor. Red Bull zou liever een plek op de grid behouden in de hoop terrein goed te maken in de openingsronde. Bovendien valt er op Zandvoort weinig te winnen door met minder downforce te rijden in de hoop beter te kunnen inhalen.

Na afloop van de kwalificatie werd Perez gevraagd naar hoe hij de race voor zich ziet. Vooralsnog weet hij niet wat hij daarvan moet verwachten, iets wat in zijn ogen voor meer rijders geldt. “Er zijn veel dingen die zouden kunnen, dus laten we afwachten wat er gebeurt in de komende race”, aldus Perez. “Dit is absoluut een circuit dat veeleisend is voor de coureurs, dus morgen is alles mogelijk. Het wordt lastig om in te halen en om anderen te volgen, maar we moeten gewoon een zo goed mogelijke race neerzetten.”