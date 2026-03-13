Pérez gefrustreerd: Cadillac kampt al “veel te lang” met probleem
Sergio Pérez kon niet deelnemen aan de sprintkwalificatie in China door een probleem met de brandstofpomp. Volgens de Cadillac-coureur kampt het team al “veel te lang” met dit technische euvel.
Sergio Pérez kon niet deelnemen aan de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van China door een mechanisch probleem. De Cadillac-coureur klaagt over een probleem waar het nieuwe Formule 1-team al "veel te lang" mee worstelt.
Pérez' vrije training in Melbourne werd al gehinderd door een probleem met het brandstofsysteem, terwijl teamgenoot Valtteri Bottas door een soortgelijk euvel uitviel tijdens de Grand Prix van Australië.
Tijdens de enige vrije training in Shanghai reed Pérez slechts 13 ronden. Het laatste deel van de sessie bracht hij in de garage door. Later bleek dat zijn MAC-26 opnieuw kampte met het eerder genoemde probleem, waardoor hij niet kon deelnemen aan de sprintkwalificatie.
"Een probleem met de brandstofpomp", verklaarde de Mexicaan. "Helaas hebben we op dat vlak al heel lang problemen, veel te lang zelfs, dus dat is erg frustrerend. We zijn er nog niet in geslaagd het op te lossen en het is al meerdere keren voorgekomen dat we met dit probleem te maken hebben gehad."
Op de vraag of het team het probleem voor de sprintrace van zaterdag kan verhelpen, antwoordde Pérez: "Dat weet ik niet. Het team werkt uiteraard ook thuis heel hard, dus we zullen zien of ze het kunnen oplossen of niet. We hadden vanochtend hetzelfde probleem, dus we hebben tot nu toe maar heel beperkt kunnen rijden. Hopelijk lukt het ons om het op te lossen."
"We hebben dit soort problemen al sinds het begin van de tests, dus we hebben nog geen oplossing gevonden. Ik hoop echt dat die er snel komt."
Teamgenoot Valtteri Bottas kwalificeerde zich ondertussen als 21e en laatste, met een achterstand van maar liefst 1,8 seconde op de snelste tijd van Aston Martin. Daarnaast zat hij meer dan drie seconden boven de tijd die nodig was om Q2 te halen.
De Fin werd echter gehinderd door een "significant probleem met de energie-ontplooiing", waardoor hij de sprintkwalificatie omschreef als "een beetje een verspilde sessie". "Het is lastig te zeggen waar we zonder dat probleem zouden zijn geëindigd", voegde hij toe.
Cadillac CTO Nick Chester erkende dat het "een lastige dag" was, waarbij beide auto's op de laatste startrij voor de sprintrace terechtkwamen. "In deze vroege fase van ons project ontdekken we nog steeds problemen en lossen we die in real time op."
OTD: Vijf jaar zonder Murray Walker, de stem van een F1-tijdperk
Pérez gefrustreerd: Cadillac kampt al “veel te lang” met probleem
De startopstelling van de Formule 1-sprintrace in China
Teambaas Briatore 'not happy at all' over prestaties Alpine F1
Pérez waarschuwt voor 'zware crash' door problemen bij F1-start
Lawson baalt van Pérez: "Vecht met mij alsof het om de titel gaat"
Trots overheerst bij Cadillac F1, maar "wittebroodsweken nu voorbij"
Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026
Bottas begint F1-terugkeer met gridstraf: Fin vijf plaatsen terug in Australië
Cadillac vernoemt eerste F1-auto naar Amerikaanse legende Mario Andretti
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
