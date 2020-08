Mercedes op zoek naar een nieuwe reservecoureur?

Gutierrez is samen met Stoffel Vandoorne aangewezen om niet alleen bij Mercedes, maar ook bij Racing Point en McLaren in te vallen als bij één van die teams een coureur om de een of andere reden uitvalt.

Afgelopen donderdag werd die kwestie actueel nadat Sergio Perez positief werd getest op corona en dus niet aan de Britse Grand Prix mocht meedoen. Racing Point koos als vervanger echter niet voor Gutierrez of Vandoorne, maar voor Nico Hülkenberg. Het gaf daarvoor als reden op dat de Belg ander verplichtingen had [in Berlijn] en dat de voorkeur uitging naar Hülkenberg omdat de Duitser beter bekend was met het team dan Gutierrez.

Maar de ware reden voor de opvallende keuze van Racing Point ligt wat anders. Mercedes werd vorige week wakker geschud door de zaak Perez en besloot de reglementen nog eens goed na te lezen. Het team kwam er toen pas achter dat Gutierrez dit jaar helemaal niet inzetbaar is: zijn superlicentie is verlopen. De Mexicaan mag pas weer aan een officieel Formule 1-weekend meedoen als hij een test van 300 kilometer heeft afgelegd, onthulde teambaas Toto Wolff aan Racefans.

“Ik denk dat Esteban een prima kandidaat voor het stoeltje zou zijn geweest, maar helaas is hij niet gekwalificeerd. Er is een nieuwe regel die voorschrijft dat als je de afgelopen drie jaar niet aan een officieel F1-evenement hebt deelgenomen je eerst een test van minimaal 300 kilometer moet afleggen.” De laatste Formule 1-race van Gutierrez dateert van 27 november 2016 toen hij in Abu Dhabi voor Haas reed.

Wolff gaf direct toe dat het team die regelwijziging over het hoofd heeft gezien. “Het is een nieuwe regel die pas dit jaar is ingegaan en waar we niet echt naar hebben gekeken omdat we er niet vanuit gingen dat een coureur met een goed cv niet zou mogen racen. Maar dat was dus wel het geval en dat was ook de reden dat Racing Point voor de andere optie ging. Niet slecht voor Nico Hülkenberg.”

Een probleem dus voor Gutierrez, maar vooral ook voor Mercedes: de kans dat de Mexicaan op korte termijn een test van 300 kilometer kan afleggen is klein en Vandoorne zit de komende tijd vast aan zijn Formule E-verplichtingen in Berlijn. “We zullen moeten bekijken wat dit voor ons betekent”, vervolgde Wolff. “Het is zonde want we hadden Esteban graag die kans geboden. Hij is een belangrijke steunpilaar voor het team. Ik hoop natuurlijk dat we geen reservecoureur nodig zullen hebben, maar zoals het er nu naar uitziet moeten we een andere oplossing zoeken.”

Voor Racing Point ligt die oplossing bij Hülkenberg die – afhankelijk of Perez komend weekend wel of niet mag rijden – mogelijk ook komend weekend ingezet zal worden.