Racing Point ziet Hülkenberg als ideale vervanger van Perez

Hülkenberg reed eind 2019 zijn voorlopig laatste F1-race en moest sindsdien langs de zijlijn toekijken. De Duitser heeft sindsdien onder meer televisiewerk voor RTL Duitsland gedaan en een GT3-race gereden namens Lamborghini. Allemaal leuk en aardig, maar de goedlachse man uit Emmerik heeft er nooit een geheim van gemaakt dolgraag terug te keren op het hoogste niveau.

Door de positieve coronatest van Perez lijkt die kans er op een zeer onverwacht moment en op zeer onverwachte wijze te komen. De Duitser staat bij Racing Point bovenaan het lijstje om aankomend weekend in de RP20 te stappen, zo heeft Motorsport.com van verschillende bronnen vernomen.

Dat is op zichzelf best verrassend. Racing Point heeft geen eigen reservecoureur, maar mag wel een beroep doen op de reserverijders van Mercedes, op Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez. De Vlaming heeft komende week Formule E-verplichtingen in Berlijn, waardoor Gutierrez de voornaamste gegadigde leek om Perez te vervangen. Maar Racing Point geeft de voorkeur naar verluidt aan Hülkenberg. Om in te stappen, moet hij overigens nog wel eerst een negatieve uitslag van een coronatest kunnen overleggen.

Met medewerking van Oleg Karpov