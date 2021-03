Na zeven seizoenen te hebben gereden voor Force India en diens opvolger Racing Point, maakte Perez afgelopen winter de overstap naar het team van Red Bull. De Mexicaan is er de opvolger van Alexander Albon en heeft dit jaar als voornaamste opdracht om dichter in de buurt te blijven van teamgenoot Max Verstappen dan zijn Thaise voorganger. Hoewel Verstappen al zijn teamgenoten tot dusver het nakijken heeft gegeven, zegt Perez erg uit te kijken naar de onderlinge strijd binnen het team van Red Bull.

“Sinds ik wist dat ik de overstap zou maken naar Red Bull weet ik dat mij een flinke uitdaging te wachten staat, en die is Max”, vertelt Perez in de nieuwe aflevering van Formule 1’s eigen podcast Beyond The Grid. “Hij is een zeer complete coureur. Om eerlijk te zijn heb ik geen verrassingen ontdekt. Ik ben erachter gekomen dat hij op alle vlakken een heel sterke coureur is. Het wordt voor mij een flinke uitdaging, maar dat is wat ik wilde. Ik wil mezelf meten met de besten van de sport. Het is dus een geweldige uitdaging, maar ook een mooie kans waar ik erg naar uit kijk. Ik heb niets te verliezen in mijn carrière, zo zie ik het zelf vooral. Ik mag van geluk spreken dat ik al een fantastische carrière heb gehad. Wat nu nog volgt is alleen maar mooi.”

Perez mocht tijdens de wintertest in Bahrein net als Verstappen anderhalve dag kennismaken met de RB16B, maar de Mexicaan kan na de test nog geen conclusies trekken over waar hij staat ten opzichte van de Nederlander: “De omstandigheden waren zo verschillend tijdens de testdagen, voor ons allebei. Ik heb nog niet genoeg gezien [om een mening te kunnen vormen]. Hij heeft bijvoorbeeld gereden op een baan die tien tot vijftien graden koeler was en andersom met veranderende windomstandigheden. Na de eerste drie, vier races zal ik meer weten, maar ik kan nu al zien dat hij een supersnelle, solide coureur is.”

Op de vraag of Verstappen zich zorgen zou moeten maken met Perez als nieuwe teamgenoot blijft de enkelvoudig Grand Prix-winnaar op de vlakte: “Waarom zou hij zich zorgen moeten maken? Of waarom zou ik me zorgen moeten maken? Ik denk dat we allebei een zo goed mogelijk resultaat neer willen zetten. Of ik een nieuwe uitdaging voor hem ben? Geen idee. Ik denk dat je die vraag beter aan hem kunt stellen, maar ik denk niet in het bijzonder.”

'Verstappen gewoon een heel chille gast'

Ongeacht de prestaties in de auto, heeft Perez naast de baan wel al een goede band opgebouwd met Verstappen: “Hij is gewoon een heel chille gast. Bij hem heb je geen politieke spelletjes. Hij houdt gewoon van het rijden en we hebben samen veel lol gehad op de momenten waarop we samen tijd hebben doorgebracht. We hebben al best veel dingen met elkaar gedaan. We hebben twee dagen samen doorgebracht voor de nodige pr-dingen, dat was best leuk zoals ik al zei. Max is een jonge vent die geniet van het leven en er geen doekjes om windt in de auto.”