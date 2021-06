Perez: Afstelling Verstappen is snel, maar vergt aanpassing van mij

Perez liet tijdens zijn eerste weekenden in dienst van Red Bull Racing weten dat hij Verstappen grotendeels volgde qua afstelling. Inmiddels probeert de tweevoudig GP-winnaar zijn eigen accenten iets meer te leggen, al komt hij nog altijd in de buurt van Verstappens afstelling. "Aan het eind van de rit zitten onze afstellingen erg dicht bij elkaar, ja. Ik zoek op vrijdag naar een richting waarmee ik me comfortabel bij voel. Dan komen we tot de conclusie dat zij een iets betere basis hebben om de prestaties van de auto te optimaliseren."

Het maakt dat Perez moet kiezen tussen wat goed voelt en wat - bij Verstappen - snel blijkt voor de RB16B. "Het voelt misschien niet altijd comfortabel om mee te rijden, maar het is wel snel," laat Perez aan onder meer Motorsport.com weten. Dat hij zich op sommige momenten nog niet helemaal comfortabel voelt en moet aanpassen, is vooral op zaterdag terug te zien. "Het komt er dan op aan dat ik het maximale uit de kwalificatie haal. Normaal ben ik vol vertrouwen en verdwijnen mijn problemen aan het begin van de kwalificatie wel, maar dat laatste was ditmaal niet het geval in Q1. Het voelde niet goed in die eerste run en daardoor moesten we nog een tweede keer naar buiten. Daar hebben we de hele kwalificatie last van gehad."

Agressief zijn om tactisch van meerwaarde te zijn

Zoals Perez al liet optekenen, heeft hij tijdens de kwalificaties nog enige moeite om zich aan te passen aan de RB16B. Op zondag voelt de Mexicaan zich doorgaans wel op het gemak en dat biedt hoop voor de racedag in Spielberg. "Tijdens de race voel ik me erg comfortabel in de auto, de pace is een stuk beter dan in de kwalificatie. Dat is ook waardoor de resultaten goed zijn, dat komt vooral door de race pace. Daar probeer ik trouwens ook rekening mee te houden bij de afstelling, ik richt me bij bepaalde aspecten iets meer op de race. Deze zondag wordt dat helemaal interessant, aangezien ik op een andere strategie zit. Ik start op softs en hopelijk kunnen we de strategie, die in onze ogen het snelst is, tot een succes maken."

Daarvoor is het wel belangrijk dat Perez snel afrekent met de man die naast hem staat op de tweede startrij: Lando Norris. Door de gridstraf van Valtteri Bottas hoopt Perez weer van meerwaarde te kunnen zijn in de tactische strijd. Verstappen en Hamilton mogen daarvoor echter niet al te ver weg rijden. "Het doel is om Lando zo snel mogelijk te pakken, zodat we in de race blijven met de leiders. Dat is mijn voornaamste doel en ook nodig om het maximale uit de strategie te halen. Ik zal agressief zijn om op de plek te komen waar ik moet komen."

Video: De kwalificatie in Spielberg, gesteggel over de 'nieuwe' Honda-motor en de race pace van Red Bull besproken