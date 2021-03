Vettel heeft vrede met Ferrari-exit: “Heb het geaccepteerd”

Vettel werd in 2015 met veel bombarie naar Ferrari gehaald en moest de eerste wereldkampioen in dienst van de Italianen worden sinds Kimi Raikkonen in 2007. Hoewel de Duitser aanvankelijk nog knap weerstand wist te bieden tegen Mercedes, eindigde zijn avontuur bij Ferrari in een roemloze aftocht. Nog voordat er een race gereden was maakte Ferrari vorig jaar bekend dat Vettel zijn stoeltje in 2021 af moest aan Carlos Sainz, waarna er een moeizaam seizoen volgde voor de Duitser. De viervoudig wereldkampioen werd afgetroefd door teamgenoot Charles Leclerc en scoorde in Turkije zijn enige podiumfinish van het seizoen, dat hij uiteindelijk met slechts 33 WK-punten achter zijn naam wist af te sluiten.

Ondanks een teleurstellend 2020 blikt Vettel met frisse moed vooruit op het nieuwe seizoen. De 33-jarige Duitser lijkt bij Aston Martin aan een tweede jeugd te beginnen en zet dan ook een streep onder zijn avontuur bij Ferrari: “Het hele jaar was een uitdaging om heel eerlijk te zijn”, blikt Vettel terug. “Daar heb ik vorig jaar heel veel over nagedacht. Ik ben natuurlijk niet tevreden over de prestaties, over mijn prestatie, maar ik heb het geaccepteerd. Ik heb er geen spijt van. Ik weet dat het niet voldeed aan de standaard die ik mezelf opleg. Het laat me koud wat anderen daar van vinden of over schrijven. Het is voor mij vooral belangrijk dat ik er zelf vrede mee heb.”

Druk op de schouders

Vettel blikt met frisse moed vooruit op zijn nieuwe avontuur bij Aston Martin, dat deze week het doek trok van de AMR21. Een dag later mocht Vettel net als zijn nieuwe teamgenoot Lance Stroll de eerste meters maken voor de Britse renstal. Hoewel het voormalige team van Racing Point een stuk kleiner is dan het roemruchte Ferrari, is de druk op de schouders van Vettel niet bepaald minder geworden.

“Ik kijk echt uit naar dit jaar en leg mezelf heel hoge verwachtingen op. Wat dat betreft verandert er niets. Ook niet aan de voldoening die je krijgt wanneer je de eindstreep passeert en weet dat je goed werk hebt geleverd. Uiteindelijk ben je zelf diegene die het beste over jezelf kan oordelen. Ik verwacht niet dat dat gaat veranderen.”

“Wat betreft de druk op mijn schouders zou ik dolblij zijn als ik enorm veel druk opgelegd krijg en kan vechten voor de titel. Dat doe ik uiteindelijk het liefste. Voor ons is het dit jaar een andere situatie, maar het is een geweldige uitdaging en die accepteren we. We willen die uitdaging onder de knie krijgen en hopelijk komen we beter uit de bus dan we zelf hadden gedacht. Om daarin te slagen kun je het het beste stap voor stap benaderen en kijken naar de dingen die recht voor je liggen en niet afgeleid worden door het grotere plaatje.”