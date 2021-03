Vettel maakt eerste meters voor Aston Martin F1 tijdens filmdag

Een dag na de officiële teampresentatie heeft de formatie van teambaas Otmar Szafnauer voor het eerst met de nieuwe auto gereden. Op het circuit van Silverstone is de eerste van in totaal twee toegestane filmdagen afgerond. Op zo'n filmdag mag een F1-team maximaal honderd kilometer met de nieuwe auto rijden. Het moet gebeuren op speciale demobanden van Pirelli, waardoor teams maar weinig specifieke zaken uit de data kunnen aflezen. Het gaat vooral om het gevoel in de nieuwe auto en het doorlopen van alle procedures.

Terug van weggeweest: Eerste F1-actie in 61 jaar

Juist in dat opzicht is deze actiedag waardevol geweest voor Vettel. De coureur uit Heppenheim is zoals bekend overgekomen van Ferrari, maar heeft relatief lang op zijn eerste meters voor de nieuwe werkgever moeten wachten. Zo mocht Vettel in tegenstelling tot Fernando Alonso niet meedoen aan de 'young driver test' in Abu Dhabi. Een private test in een auto van minimaal twee jaar oud kon het tot Aston Martin omgedoopte Racing Point hem ook al niet bieden.

Vandaag volgde alsnog de vuurdoop op het circuit van Silverstone. Vettel heeft hiermee bolides van vijf verschillende F1-teams bestuurd: BMW, Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin. Het markeerde ook meteen een bijzonder moment in de geschiedenis van het laatstgenoemde merk: voor het eerst sinds de Britse GP van 1960 was de Britse formatie terug in actie met een Formule 1-bolide. Destijds namen Roy Salvadori en Maurice Trintignant plaats in een DBR5, ditmaal luisterden de bestuurders naar de namen Vettel en Stroll. Veel rondjes heeft Vettel daardoor niet kunnen draaien. Zo staat de toegestane honderd kilometer gelijk aan slechts zeventien volledige ronden op Silverstone en moest hij die delen met zijn Canadese teamgenoot.

Aan ambitie geen gebrek bij Aston Martin

De eerstvolgende mogelijkheid om de 2021-auto aan de tand te voelen, volgt op vrijdag 12 maart. Dan staat in Bahrein de eerste van drie winterse testdagen op het programma. Aston Martin wil dit jaar vooral voortbouwen op de successen van vorig jaar, al reiken de ambities op langere termijn verder. De groene brigade wil op titeljacht, zo legde teambaas Szafnauer woensdag al uit. "We willen op termijn graag voor het kampioenschap vechten, al heeft zoiets bij ieder F1-team tijd nodig. Wij vormen zeker geen uitzondering. Als ik nu echt in de toekomst moet kijken, dan zal dat hopelijk binnen een periode van drie tot vijf jaar zijn."