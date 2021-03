Aston Martin onthult groene F1-auto voor rentree als fabrieksteam

Meteen nadat bekend was geworden dat Racing Point vanaf 2021 verder zou gaan als Aston Martin, werd er al gespeculeerd over een groene livery voor het team uit Silverstone. Het Britse sportwagenmerk reed in 1959 en 1960, toen het zich voor zes Grands Prix inschreef, immers ook met de vermaarde kleur groen.

Het team uit Silverstone, dat in het verleden ook als Force India, Spyker, Midland en Jordan door het leven ging, lanceerde op 1 januari al een nieuwe online identiteit, met daarin een voorname rol voor de kleur groen. Niet veel later werd bekend dat er met IT-bedrijf Cognizant een nieuwe hoofdsponsor was gevonden, waarmee de weg vrij was om afscheid te nemen van de kleur roze, die met dank aan de vorige titelsponsor BWT de afgelopen vier jaar op de auto prijkte. De Oostenrijkse onderneming gaat overigens wel door als partner van het Aston Martin Formule 1-team, zodoende bevat de wagen hier en daar toch een vleugje roze.

Afgezien van de naam en livery is de auto van Aston Martin, de AMR21, door de stabiele reglementen een bijgewerkte versie geworden van de RP20, waarmee het team vorig jaar vierde werd in het kampioenschap. Iets waar de ontwerpers onherroepelijk mee aan de slag moesten, waren natuurlijk de brake ducts. Die bleek Racing Point van Mercedes te hebben overgenomen, wat het team op een boete van 400.000 euro en vijftien punten aftrek in het WK kwam te staan (zonder deze straf was het team derde geworden in de eindstand). Maar voor de rest kon Aston Martin dus terugvallen op de solide basis die het team vorig jaar had neergezet met de RP20. Die auto was in handen van Sergio Perez goed voor een overwinning, terwijl er afgelopen seizoen ook nog drie andere podiumplaatsen werden behaald.

De AMR21 zal worden bestuurd door Lance Stroll, die alweer aan zijn vijfde seizoen in de Formule 1 begint, en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die onderdak vond bij de formatie uit Silverstone nadat hij door Ferrari aan de kant was geschoven ten faveure van Carlos Sainz Jr. Teambaas Otmar Szafnauer toonde zich optimistisch over wat er in het eerste seizoen onder de Aston Martin-naam kan worden bereikt. “We willen niet stil blijven staan”, zei hij tijdens de online presentatie, waarin er ook rollen waren weggelegd voor James Bond-acteur Daniel Craig en American Football-ster Tom Brady. “De vierde plaats was vorig jaar een goed resultaat voor ons, maar we willen vooruit. Als we het seizoen kunnen beginnen zoals we vorig jaar zijn geëindigd, met als verschil dat we iets constanter worden qua scoren van punten, dan denk ik we alle kans hebben om het dit jaar beter te doen dan vorig jaar.”

Stroll toonde zich eind vorig jaar eveneens positief over 2021. “Ik denk dat het nieuwe jaar enorme kansen gaat bieden”, zei de Canadees in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Iedereen zal gedurende de winter keihard blijven werken, maar hopelijk maken wij de grootste stap. We staan er in elk geval een stuk beter voor dan een jaar geleden, toen er een paar problemen waren waardoor de ontwikkeling van de auto vertraging opliep. Dat stemt mij erg positief.” De coureur uit Montreal, die in 2020 twee derde plaatsen pakte voor Racing Point, voegde daar echter wel aan toe dat door de hevige concurrentie in de middenmoot niet te voorspellen is welke plek Aston Martin komend seizoen zal innemen in de pikorde. Stroll: “Het middenveld is momenteel zo competitief dat we er pas bij de eerste race achter zullen komen hoe de kaarten daadwerkelijk zijn geschud.”

Meer lezen over het Formule 1-seizoen 2021 en de terugkeer van Aston Martin? Dat kan! Bestel dan hier het boek ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’, dat door de redactie van Motorsport.com is geschreven.