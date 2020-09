Vettel tegen reversed grid-races: "Plan is helemaal verkeerd"

Vorig jaar werden plannen voor kwalificatieraces met een reversed grid nog afgeschoten door de teams. De startopstelling voor de kwalificatierace zou dan bepaald worden door de stand van het kampioenschap om te draaien, waarna de uitslag van de kwalificatierace als grid zou dienen voor de race op zondag. Na de chaotische Italiaanse Grand Prix op Monza, waar de race hervat werd met een ongebruikelijke tussenstand, stelde F1-baas Ross Brawn dat hij het idee nieuw leven wil inblazen. Daarbij hoeft hij niet op de steun van Sebastian Vettel te rekenen.

“Ik denk dat het helemaal verkeerd is”, zei de Ferrari-coureur over races met een reversed grid. “Als je die richting in wil slaan, bewijst dat alleen maar dat je gefaald hebt met het bedenken van reglementen en tools die het veld dichter bij elkaar kunnen brengen en de strijd op de baan beter kunnen maken. Vergeet niet dat we nieuwe reglementen voor de voorvleugel hebben gekregen [in 2019] die een fortuin hebben gekost, maar uiteindelijk qua racen weinig verschil hebben gemaakt. Ik denk dat het verkeerd zou zijn.”

Vettel beseft wel dat de F1 problemen heeft op te lossen en hij vestigt de hoop daarvoor op de reglementswijzigingen voor 2022. “Maar ik denk dat we het moeten oplossen en de belangrijkste zaken moeten aanpakken, in plaats van te gokken op de loterij", vervolgde hij. "Ik denk dat het een element van sport en competitie is, dat ik als deelnemer moet accepteren dat anderen winnen of het beter doen, hoewel ik dat niet graag zie gebeuren. Daarom denk ik dat het in de naam van de sport verkeerd zou zijn als we de zaken op deze manier proberen op te schudden.”

Ook Russell geen voorstander van reversed grid

Vettel kan rekenen op bijval van George Russell. De Williams-coureur zou in theorie een van de grootste profiteurs zijn van de plannen, maar desondanks is hij tegen races met een reversed grid. “Het feit is dat we in een van de langzaamste auto’s op de grid zitten en levend verslonden zouden worden. We zouden ons als gekken verdedigen in de hoop de snellere auto’s achter ons te houden, en als coureurs zouden we er een beetje dom uitzien. Uiteindelijk strijd je tegen gasten in auto’s die veel, veel sneller zijn dan die van jou, waarin je tien meter later kan remmen voor een bocht en die van heel ver een aanval kunnen inzetten.”

Als Russell zelf in een goede auto had gezeten, dan had hij mogelijk anders tegen de situatie aangekeken. “In dat geval zou ik het graag willen, omdat het ervoor zorgt dat de jongens met snellere wagens er als helden uitzien. Ze zetten van mijlenver een aanval in, simpelweg omdat ze in een superieure auto zitten. Natuurlijk weet ik dat we met een reversed grid waarschijnlijk wat punten kunnen pakken, of een keer een goed resultaat kunnen behalen. Maar voor ons imago is het niet goed. Niet alleen voor mij en Nicholas [Latifi], maar ook voor de jongens van Haas en Alfa Romeo, is het onmogelijk om met auto’s te strijden die zoveel sneller zijn dan die van ons.”

Met medewerking van Adam Cooper