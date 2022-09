Sebastian Vettel won zijn vier F1-wereldtitels tijdens zijn verblijf bij Red Bull tussen 2009 en 2014, voordat hij in 2015 bij Ferrari ging rijden. Ferrari koos er aan het einde van 2020 voor om het contract van Vettel niet te verlengen, waardoor de weg vrij kwam voor de Duitse coureur om over te stappen naar Aston Martin voor het volgende jaar.

In 2020 werd Vettel ook in verband gebracht met een mogelijke terugkeer naar Red Bull Racing. Het was bekend dat hij had gesproken met Helmut Marko. Maar Red Bull-teambaas Christian Horner sloot het contracteren van Vettel uit als een haalbare optie in de zomer van 2020. Het team van Max Verstappen wendde zich tot Sergio Perez - die beschikbaar was geworden nadat Aston Martin had besloten om Vettel aan te trekken - toen het ervoor koos om Alex Albon aan het einde van het seizoen 2020 te vervangen.

Vettel werd tijdens het Italiaanse Grand Prix-weekend in Monza door Autosport/Motorsport.com gevraagd naar de gesprekken met Red Bull na zijn Ferrari-exit. De 53-voudig Grand Prix-winnaar zei dat het nooit serieus was. "Ik heb de beslissing genomen om bij Aston Martin te gaan rijden voordat er volgens mij echt sprake was van het vertrek van Alex [Albon]", aldus de Duitser. "Dus het was nooit echt dichtbij. Maar natuurlijk, ik ken Christian [Horner], ik ken Helmut [Marko]. Ik had een korte babbel met hen, maar het was nooit echt iets serieus. Als het een serieuze optie zou zijn geweest, hadden we er op zijn minst over gesproken. Maar zover is het nooit gekomen. Uiteraard kun je een paar maanden later terugkijken en zeggen 'wat als', maar ik ben blij met de keuze die ik gemaakt heb."

Moeizamer dan gedacht

Vettel trekt zich aan het einde van het seizoen terug uit de F1. Hij verlaat Aston Martin na twee jaar. Zijn beste resultaat met het team behaalde hij vorig jaar: een tweede plaats in Azerbeidzjan. Dit jaar verloopt moeizamer, maar Vettel heeft naar eigen zeggen geen spijt van zijn overstap naar Aston Martin. "We hadden verwacht dat we vorig jaar en dit jaar competitiever zouden zijn, maar dat was niet zo", laat hij weten. "Ik ben erg blij met de manier waarop het team zich heeft ontwikkeld en hoe we samenwerken. Het is niet een droom die uitkomt als je kijkt naar de uitslagen, maar het is een uitdaging geweest. Ik heb het geaccepteerd en geprobeerd om er het beste van te maken."

Vettel heeft nog geen plannen voor na dit jaar, behalve dat hij in januari meedoet aan de Race of Champions. Zo overweegt de 35-jarige Duitser momenteel niet om bij een F1-team aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in een rol waarbij hij niet in de wagen stapt. "De tijd zal leren wat mogelijk is, of er een aanbod van die aard komt of niet", aldus Vettel. "Dan zal ik zien hoe ik me voel. Op dit moment ben ik best blij om meer tijd aan andere dingen te besteden en kijk ik ernaar uit om de kinderen meer te zien en dat soort dingen. We zullen zien om ik mij binnen drie maanden of drie jaar ga vervelen. Ik weet het niet."