Vettel over DAS-systeem Mercedes: "Alsof je op slippers rent"

Vettel zag het systeem donderdag net als de rest van de paddock voor het eerst op de onboardbeelden van Lewis Hamilton. “We hebben het er tijdens de lunch over gehad. Het ziet er interessant uit. Het feit dat ze er mee rondrijden, zou moeten betekenen dat het legaal is. Of het werkt kan ik niet beoordelen. Het lijkt me dat het nogal ingrijpend is om het werkend te krijgen en het is waarschijnlijk ook niet heel makkelijk te gebruiken voor de coureurs. Ik weet het niet, we noemen het niet voor niets een stuurwiel, geen duw- en trekwiel.”

Vettel ziet gelijkenissen met de inmiddels verboden F-duct die de teams een jaar of tien geleden gebruikten, waarbij één hand werd gebruikt om een luchtinlaat in de cockpit af te dekken. “We reden toen rond met één hand aan het stuur. Dat was niet veilig, maar wel snel. Je moet doen wat je moet doen en de FIA bepaalt verder wel of het te gevaarlijk wordt. Stel je voor dat je gewend bent om op hardloopschoenen te rennen en iemand vraagt je opeens om op slippers te gaan rennen. Het kan, maar het voelt wel heel anders.”

Volgens de viervoudig wereldkampioen is het nog te vroeg voor Ferrari om het systeem te kopiëren: “We zijn bezig met onze eigen auto. Ik weet niet of het makkelijk over te nemen is – ik denk het niet want dit soort dingen is nooit gemakkelijk – maar daarnaast verwacht ik dus ook dat het niet eenvoudig te bedienen is. Misschien onderschat ik het, maar ik denk niet dat dit het winnende lot is. Er zijn een hoop meer zaken nodig om een winnende auto te bouwen. Maar het is innovatief en we zullen zien of we het gaan overnemen.”

Met medewerking van Adam Cooper