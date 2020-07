Vettel niet van plan Ferrari vroegtijdig te verlaten in 2020

Een enkeling geloofde dat de teams die recent grote namen aantrokken voor 2021 bereid zouden zijn om hun coureurs vroegtijdig uit te wisselen. Fernando Alonso zou dan in 2020 al bij Renault instappen, Daniel Ricciardo zou naar McLaren verkassen en Carlos Sainz zou naar Ferrari gaan. Dat idee valt of staat met de keuze van Sebastian Vettel, die in dat geval zijn zitje bij Ferrari zou moeten opgeven. Dat sluit de viervoudig wereldkampioen dus uit, want hij heeft naar eigen zeggen nog een klus te klaren bij Ferrari en wil daarom het jaar afmaken.

“Dat gaat niet gebeuren”, antwoordde Vettel op de vraag of een vroegtijdig vertrek mogelijk is. “Ik ga hier niet voor wegrennen. Ik denk dat ik iets te bewijzen heb, met name richting mezelf. En daarom ben ik hier. Een hoop mensen in dit team hebben in de afgelopen jaren zoveel voor me gegeven. En simpelweg uit respect wil ik die steun teruggeven en het tot een waardig eind brengen, dus weglopen is niet eens een overweging.”

Ook McLaren-teambaas Andreas Seidl bevestigde dat plannen voor vroegtijdige wissels er niet zijn. Sainz blijft dus en Ricciardo komt niet eerder dan 2021 naar Woking. “Dat is echt niet iets waar wij naar kijken”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Ik ben blij met onze coureurs en de opstelling die we op dit moment in het team hebben, Carlos [Sainz] en Lando [Norris] doen het op en naast de baan fenomenaal. En het is belangrijk het seizoen op die manier te voltooien, en tegelijkertijd voldoende tijd te hebben met Daniel om ons voor te bereiden op volgend seizoen.”

Vettel bevestigde voorafgaand aan de Stiermarkse GP dat hij nog geen idee heeft wat hij in 2021 gaat doen. “Ik weet het niet, dat is het eerlijke antwoord op dit moment. Ik heb nog niets getekend. Ik heb geen contract voor volgend jaar of daarna. Dus alles kan een optie zijn: in de F1 blijven, een pauze nemen of ermee stoppen”, zei de Ferrari-coureur. “Zonder twijfel is het een heel grote vraag die ik mezelf ook stel, en het is ook een belangrijke beslissing. Racen is mijn leven, ik heb nooit iets anders gedaan in mijn leven, en zoals ik eerder al zei weet ik dat ik heel geïnteresseerd ben als het juiste pakket voorbijkomt.”