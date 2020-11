Vettel: Leclerc moet niet boos zijn na mislopen irrelevant podium

Leclerc was op Istanbul Park verwikkeld in de strijd om de laatste twee podiumplaatsen, waarin hij het opnam tegen Sergio Perez en Vettel. Na een foutje van de Mexicaan nam de Ferrari-coureur in de laatste ronde even de tweede plaats over, maar een remfout voor de laatste chicane zorgde ervoor dat zowel Perez als Vettel hem passeerden. Zij mochten daardoor met winnaar en wereldkampioen Lewis Hamilton mee naar het podium, terwijl Leclerc zich tevreden moest stellen met de vierde positie. Via de teamradio liet hij zijn ongenoegen met zichzelf duidelijk blijken, zoals hij dat in 2019 ook al deed toen hij in de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan op koude banden crashte.

Na afloop van de race werd Vettel gevraagd naar de fout van Leclerc die hem zijn eerste podiumplaats van het jaar opleverde. De viervoudig wereldkampioen snapt de frustratie van zijn teamgenoot, maar vindt tegelijkertijd dat hij zich niet druk moet maken over resultaten die ‘niet relevant zijn’. “Ik zie vaak mezelf in Charles”, zei Vettel. “Hij is veel jonger en heel snel, maar ik denk dat - en ik heb nog niet de kans gehad om met hem te spreken - ik hem later ga vertellen dat het voor hem een beetje irrelevant is of hij op het podium zou eindigen of niet. Hij heeft nog zoveel jaren voor zich en er komen nog zoveel podiumplaatsen aan, daar ben ik zeker van. Het is goed dat hij boos is. Hij maakte een fout en verloor op die manier het podium, maar in het totaalplaatje is dat niet relevant voor hem.”

Op de baan hebben Vettel en Leclerc meerdere aanvaringen met elkaar gehad, met als dieptepunt de botsing in Brazilië in 2019 en de GP van Stiermarken eerder dit jaar. Dit speelde volgens de Duitser echter geen rol bij de strijd die zij in de laatste ronde in Turkije uitvochten. “Ik denk dat ik volwassen genoeg ben om dit soort dingen nooit echt groter te laten worden en tussen ons in laat staan. Ik ben blij met alles wat hij weet te bereiken en in de toekomst gaat bereiken, want het is een goede jongen. Het was een heel lastige race en ik denk dat iedereen op verschillende momenten in de race de controle over de auto bijna verloor. Natuurlijk is het extra pijnlijk als het in de laatste ronde gebeurt.”

