AlphaTauri verlengt sluiting fabriek tot 1 mei

Het coronavirus heeft de plannen van de Formule 1 fors in de war geschopt. Liefst negen Grands Prix werden tot dusver al uitgesteld of afgelast en vermoedelijk volgt binnen afzienbare tijd ook de bevestiging dat de Franse Grand Prix niet op de geplande datum door kan gaan. De Formule 1 reageerde al op de ontstane situatie door de verplichte zomersluiting van de fabrieken van de teams naar voren te halen. Recent werd, om de kosten verder te drukken, al besloten om de verplichte shutdown te verlengen tot 35 dagen. In eerste instantie was die termijn nog 21 dagen.

AlphaTauri voert die instructie nu dus uit. Het in Faenza gevestigde team was al bezig met de noodzakelijke slutiing van de fabriek en kondigde met een korte verklaring op Twitter aan dat de deuren van de productiefaciliteit ook in de komende twee weken gesloten blijven. “Door de aanhoudende moeilijkheden de door de wereldwijde COVID-19-pandemie veroorzaakt worden en na overleg tussen de FIA, de F1 en alle teams hebben wij besloten om de huidige shutdown van onze fabriek met twee weken te verlengen tot 1 mei 2020.”

Binnen de Formule 1 wordt hard gewerkt om de kosten te drukken en de meerdere teams hebben daarvoor zelf ook al actie ondernomen. McLaren was begin april het eerste team dat een deel van haar personeel met verlof stuurde, een voorbeeld dat door Alfa Romeo, Williams, Renault, Racing Point en Haas gevolgd werd. Bij McLaren, Williams en Racing Point stemden de coureurs en leden van het management bovendien in met een verlaging van hun loon.

Donderdag spreken de teambazen weer met het management van de sport over verdere maatregelen.