Sauber en Williams maken datum F1-presentatie 2024 bekend

Het Stake F1 Team Kick Sauber trekt die dag in Londen het doek van de nieuwe auto, de C44. Met deze wagen zal de Zwitserse equipe een beter seizoen willen beleven dan afgelopen jaar. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu scoorden in 2023 maar zestien punten, waardoor Alfa Romeo slechts als negende eindigde in het kampioenschap. Een jaar eerder bedroeg de score nog 55 punten, resulterend in een zesde plaats bij de constructeurs.

Vorige week bracht Sauber al de nieuwe naam voor het team naar buiten. Die was nodig omdat er na zes seizoenen een einde is gekomen aan de samenwerking met Alfa Romeo. Het Italiaanse automerk stopt omdat de renstal uit Hinwil vanaf 2026 verder gaat als fabrieksteam van Audi. Op social media waren de reacties op de nieuwe naam - Stake F1 Team Kick Sauber - niet mals. Een paar dagen later deelde de formatie mee dat men nog niet klaar is om ‘het definitieve resultaat’ te onthullen, maar dat er gewerkt wordt aan iets heel spannends. “Gone are the days of the short and sweet. We’re cooking up a feast”, zo eindigde de boodschap van het team.

Bij het bekendmaken van de datum van de presentatie benadrukt het team, dat in 2024 dezelfde coureurs heeft, nog eens dat we heel wat kunnen verwachten van hoe de renstal de komende twee seizoenen door het leven gaat. “Ons team werkt dag en nacht om een ongelofelijke show te produceren waarmee we onze nieuwe teamidentiteit in volle glorie onthullen en we de wow-factor terugbrengen in onze sport”, valt op vrijdagavond in een persbericht te lezen.

Williams heeft zijn presentatie dus op dezelfde dag. Het team uit Grove, dat dit jaar zevende werd in het kampioenschap en volgend seizoen opnieuw Alexander Albon en Logan Sargeant aan de start brengt, laat verder weten dat nadere details over het evenement op een later moment volgen. Aangezien er wordt gesproken van een ‘season launch‘ is niet zeker dat Williams op die dag ook de nieuwe wagen onthult.

De eerste en enige collectieve wintertest voorafgaand aan het F1-seizoen 2024 vindt op 21, 22 en 23 februari plaats op het Bahrain International Circuit.