Om aan het vorig jaar ingevoerde budgetplafond te voldoen, koos Ferrari ervoor om een aantal personeelsleden richting het team van Haas sturen. Dit hield onder meer in dat er een aparte ruimte voor Haas werd ingericht op het Ferrari-complex in Maranello. Ferrari-ontwerper Simone Resta stapte over naar Haas en heeft met zijn ontwerpteam vanuit de 'Haas hub' de nieuwe VF-22 ontworpen. De renstal hoopt in 2022 een flinke stap te maken, nadat het afgelopen seizoen zonder punten als laatste eindigde. De Amerikanen besloten al vroeg in 2021 zich op de nieuwe reglementen te richten.

Ondanks het nieuwe kantoor is de werkrelatie tussen Haas en Ferrari volgens teambaas Guenther Steiner niet veranderd. De Italiaan meldt dat het een simpele keuze was om gebruik te maken van de kans. "De al stabiele relatie is niet significant veranderd", aldus Steiner. "De relatie is ook toegestaan door de reglementen van de FIA. We kunnen niet ineens meer doen omdat we in Maranello zitten. Er kwamen kantoren beschikbaar door het budgetplafond. Het was dus een logische zet. Wij namen dankbaar gebruik van de kans. Tevens hebben we vanwege het budgetplafond 30 tot 35 mensen overgenomen van Ferrari. De samenwerking is echter niet beter of slechter geworden, het is vrij gelijk gebleven. We zitten nu in Maranello met een grotere groep mensen."

Ferrari en Haas werken sinds 2016 samen

Haas werkt sinds 2016 samen met Ferrari en gebruikt sinds de start van die samenwerking ook diens windtunnel. Tevens neemt het ook alle toegestane onderdelen af van de Italianen. Hierdoor houdt Haas de kosten laag en blijven de werkzaamheden zo soepel mogelijk lopen. Voor de ontwikkeling van de VF-22 hield Haas hier aan vast. De kleurstelling van de nieuwe bolide is onlangs onthuld, maar de auto zelf wordt kort voorafgaand aan de wintertests in Barcelona getoond.

"We proberen alle kansen met Ferrari te maximaliseren", aldus Resta, technisch directeur bij Haas. "We zijn het kleinste team op de grid. Het is daarom belangrijk om dit te doen. De reglementen zijn meetbaar anders in vergelijking met vorig jaar vanwege de nieuwe groepen op het gebied van componenten. Hierdoor kunnen we minder overnemen van Ferrari, maar we proberen alles aan te schaffen wat binnen de technische reglementen valt."