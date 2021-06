Russell: Overleven belangrijker dan presteren onder familie Williams

Williams bungelt al enkele jaren in de achterhoede van de Formule 1. De financiële situatie van het team werd er de afgelopen jaren niet beter op en de gevolgen van de coronapandemie bleken de spreekwoordelijke druppel. De familie Williams voelde zich na ruim veertig jaar genoodzaakt het team te verkopen. Na een zoektocht naar de juiste partij werd Dorilton Capital gekozen als koper. De financiële situatie van het team is er sindsdien flink op vooruit gegaan. Qua prestaties bezet Williams echter nog altijd de laatste plek in het kampioenschap. Wel heeft het team in 2020 en 2021 qua relatieve snelheid flinke progressie geboekt.

Net als de overige teams kreeg Williams in 2021 te maken met een gedeeltelijke bevriezing van de ontwikkeling. Dat maakte het volgens George Russell lastig om een grote stap te zetten met de FW43B. “Natuurlijk was 2019 een ongelooflijk moeilijk seizoen. Met de pandemie en de moeilijke financiële situatie van het team erkenden we dat het zwaar zou worden om ons in 2020 te ontwikkelen en te verbeteren”, vertelde de Britse coureur aan Motorsport.com. De financiële situatie is sinds de komst van Dorilton weliswaar verbeterd, maar het effect daarvan op de auto is volgens Russell nog niet echt merkbaar. “We hebben nu nieuwe eigenaren. Helaas kwam het voor ons net iets te laat om echt een verschil te maken voor 2021. Je kan niet zomaar een zak geld injecteren en resultaten verwachten, want de basis heeft zo’n achterstand. Het was voor hun ook niet wijs geweest om dat te doen.”

Dorilton kan overigens rekenen op complimenten van Russell voor hun aanpak. “Ze willen niets overhaasten, maar ze willen het goed doen en dat is absoluut de juiste manier. Ze zijn hier voor de lange termijn. Ze hebben een sterke doelstelling voor de middellange tot lange termijn.” Voor de topfuncties binnen het team zijn enkele nieuwe mensen aangetrokken en dat zijn belangrijke stappen geweest voor het team, aldus Russell. “De komst van Jost [Capito] en technisch directeur FX [Demaison] geeft dit team eindelijk echte stabiliteit. Dat stelt alle andere medewerkers in staat om zich volledig te richten op hun eigen rol, onder leiding van de gasten aan de top. Dat hebben we lang niet meegemaakt.”

De focus verschuift bij Williams langzaam weer richting het verbeteren van de prestaties. Minder dan een jaar geleden lagen de prioriteiten heel anders, weet Russell. “Toen Claire [Williams] en Mike [O’Driscoll] hier nog waren, was hun hoofddoel om het team in leven te houden. Dat is absoluut de juiste doelstelling, maar prestaties waren van ondergeschikt belang”, erkent de coureur uit het opleidingsprogramma van Mercedes. Nu is alles anders. “Alles draait nu om prestaties. Velen van ons zouden hier nu niet zijn zonder het werk van Claire en Mike om het team in leven te houden tijdens de pandemie. Nu is alles stabiel en de toekomst ziet er helder uit voor het team.”

George Russell, Williams FW43B Foto: Zak Mauger / Motorsport Images