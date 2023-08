Rubens Barrichello was een van de meest geliefde Formule 1-coureurs. Zijn tijd in F1 begon in 1993. De Braziliaan reed voor Jordan, Stewart-Ford, Ferrari, Honda, Brawn GP en Williams. Bij de Scuderia voegde Barrichello zich in het F1-seizoen 2000. Hij werd daar teamgenoot van Michael Schumacher, die al een aantal jaren voor het team uit Maranello uitkwam. De inmiddels 51-jarige coureur kwam op het juiste moment in dienst van Ferrari. Vanaf 2000 tot en met 2004 wist de renstal elk F1-seizoen constructeurskampioen te worden. "De auto was fantastisch. Daarnaast was ook de samenwerking binnen het team in orde", zegt Barrichello tegen de officiële F1-website. "Iedereen kon goed met elkaar overweg. Er was een bepaalde harmonie. We konden de wereld aan."

Aan zijn Ferrari-tijd zat ook een keerzijde. Zijn Duitse teamgenoot won vijf kampioenschappen op rij, terwijl Barrichello zelf geregeld aan de kant moest voor Schumacher. De Oostenrijkse Grand Prix van 2002 was het meest pijnlijk. De Braziliaan vertrok van pole-position, leidde het grootste deel van de race, maar werd door teambaas Todt gevraagd om Schumacher voorbij te laten. "Let Michael pass for the championship", klonk het met een zwaar Frans accent in de oren van Barrichello. De coureur gaf gehoor aan de opdracht, maar liet Schumacher echt net voor de finish voorbij. Nadien werd het nog ongemakkelijker toen Schumacher Barrichello op de hoogste trede van het podium drukte.

Rubens Barrichello laat Michael Schumacher voorbij net voor de finish in Oostenrijk. Foto: James Moy

De man uit São Paulo, die bij Ferrari wel zijn eerste F1 Grand Prix won, speelde altijd voor tweede viool, iets dat hij zelf wel begreep. "Ik heb altijd gezegd dat Michael sneller was dan ik, daar was geen twijfel over mogelijk", gaat hij verder. "Hij zat er al vanaf 1996 en dus al vier jaar. Hij was van een heftige blessure hersteld en Jean Todt zag hem min of meer als zijn eigen zoon. Het was voor een nieuwkomer dan ook lastig om te zeggen: 'Ik wil alle vrijheid'."

Contractuele zaken

Toch was Barrichello zich bewust van de situatie en liet hij niet alles maar gebeuren. "Ik heb Ferrari gezegd dat ik een contract niet zou tekenen als er stond dat ik Michael moest voorlaten. Het heeft dus nooit in mijn overeenkomst gestaan. Ik accepteerde bepaalde zaken in mijn eigen belang. Er waren ook wel dingen die ik niet accepteerde. Soms deed ik dat dus wel, omdat ik daar weer van groeide. Zes jaar lang ging ik vooruit. Mijn tijd zou nog wel komen."

De Braziliaan won in zijn actieve F1-loopbaan elf Grands Prix. Negen voor Ferrari en twee voor Brawn GP, waar hij in 2009 voor uitkwam. Zijn laatste overwinning behaalde hij op Monza. In 2009 werd hij wel overklast door teamgenoot Jenson Button, die de wereldtitel won. Iets dat hem zelf nooit lukte. Na 2011 hing Barrichello zijn F1-helm aan de wilgen.