Rossi: “Heel jammer” dat Vettel zo bij Ferrari vertrekt

Viervoudig F1-wereldkampioen Vettel reed sinds 2015 voor de Scuderia en hoopte in Italiaanse dienst zijn landgenoot Michael Schumacher op te volgen door een wereldtitel te winnen voor Ferrari. In 2017 en 2018 deed de coureur mee om die eer, maar verschillende fouten van coureur en team waren kostbaar. Vettel won in die beide jaren maar liefst vijf races, vorig jaar schreef de rijders slechts een wedstrijd op zijn naam.

Eerder dit jaar werd bekend dat Vettel eind dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari. Het team koos voor Carlos Sainz en de huidige kroonprins Charles Leclerc. Ondanks dat Vettel uit Maranello vertrekt, denkt Rossi dat de coureur zijn kunsten bij Aston Martin alsnog kan etaleren.

“Het is ontzettend jammer dat de verstandhouding tussen Vettel en Ferrari zo slecht is geworden dat het tot een eind komt”, aldus Rossi, die dit weekend aan de start staat van de GP van San Marino. “Ook omdat ze toch twee keer zo dicht bij het kampioenschap waren, maar ze wonnen niet. Nu is het slecht om de situatie te zien, de wagen is langzaam. Vettel is volgens mij nog steeds een toprijder. Ik denk dat hij volgend jaar zijn snelheid weer kan laten zien bij Aston Martin.”

Vettel neemt volgend seizoen de plek van Sergio Perez in bij Aston Martin. Racing Point, zoals het team nu nog heet, informeerde de Mexicaan afgelopen woensdag pas dat er geen plek meer voor hem is. Perez verklaarde voorafgaand aan de Toscaanse GP in Mugello dat niemand in het team hem de indicatie had gegeven over een mogelijk vertrek. Vettel was anderzijds dicht bij een afscheid van de sport.