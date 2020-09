Perez vertrekt bij Racing Point, weg vrij voor komst Vettel

Perez reed de voorbije zeven jaar voor Racing Point, dat voorheen bekend stond als Force India. In die periode scoorde de Mexicaan diverse podiums voor de formatie, bovendien staken zijn sponsoren het team een hart onder de riem toen het in diepe financiële problemen verkeerde. In recente maanden werd gespeculeerd over de toekomst van Perez bij het team dat tegenwoordig onder leiding staat van Lawrence Stroll.

“Alles in het leven heeft een begin en een eind, na zeven jaar neem ik aan het eind van dit seizoen afscheid bij het team”, schreef Perez. “Het is pijnlijk aangezien ik m’n ziel en zaligheid voor dit team heb gegeven, ook in moeilijke tijden. We hebben grote uitdagingen overwonnen en ik ben er trots op dat ik de baan van meerdere van mijn teamgenoten gered heb. De herinneringen aan de geweldige momenten, de vriendschappen en de voldoening van het racen voor dit team blijven me altijd bij. Ik zal [voormalig teameigenaar] Vijay Mallya altijd dankbaar zijn voor de kans die hij me gegeven heeft, hij geloofde in mij en gaf mij een kans om m’n F1-carrière te vervolgen bij Force India.”

Donderdag liet teambaas Otmar Szafnauer nog bij het Duitse Auto, Motor und Sport optekenen dat het huidige rijderspaar bij het team zou blijven. “We hebben twee jaar geleden ons huidige rijderspaar bevestigd, meer is er niet te zeggen”, zei hij. Nu is de situatie toch veranderd en is de weg vrij voor Sebastian Vettel om komend seizoen bij Racing Point te rijden. Over de toekomst van Perez is nog niets duidelijk, al stelt de Mexicaan wel dat hij nog geen ‘plan B’ heeft. Perez had een doorlopend contract die hem tot het eind van 2022 zekerheid gaf bij de formatie die vanaf volgend seizoen bekend zal staan als Aston Martin.

“Ik heb nog geen toekomstplannen. Mijn intentie is om te blijven racen, maar het hangt ervan af of ik een project kan vinden waarvoor ik me 100 procent kan motiveren”, vervolgde Perez. “Ik wil iedereen bedanken die me de afgelopen tien jaar gesteund heeft. Ook dank aan mijn familie, sponsoren, mijn staf en God, die me gezegend heeft met een unieke kans in de Formule 1. Ik hoop dat ik snel met goed nieuws kan komen, maar nu wil ik vooral genieten van de komende races.”

Szafnauer gaf donderdagavond commentaar op het vertrek van Perez: "Checo is zeven jaar lang onderdeel geweest van de Silverstone-familie en hij is in die tijd een van de meest complete coureurs van de grid geworden. Hij is ontzettend snel op zaterdag en zondag, hij heeft een reputatie als een geweldige racer en samen hebben we een aantal fantastische momenten beleefd. Als er ooit een kans op een podium was, stond Checo klaar om te profiteren. Hij heeft vijf keer op het podium gestaan, het waren de mooiste dagen in de geschiedenis van dit team. Ook buiten de auto is Checo een mooie vent en een goede vriend, het is plezierig geweest om zo lang met hem te werken."

Het is naar verwachting een kwestie van tijd voordat de overstap van Sebastian Vettel naar Racing Point bekend wordt gemaakt. Toen de suggestie van Vettels overstap gedaan werd, zag Perez de bui al hangen aangezien teameigenaar Stroll hij zijn zoon Lance "niet uit het team zou zetten". Toch hield Perez zich eraan vast dat hij een doorlopend contract had bij formatie uit Silverstone. Waar de toekomst van Perez nu ligt is nog onduidelijk, al ligt een overstap naar Haas F1 of Alfa Romeo het meest voor de hand. Die beide teams hebben nog geen coureurs voor 2021 bevestigd.