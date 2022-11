Brawn wil geen drastische aanpassingen van format sprintraces

Zaterdag won George Russell in Brazilië de derde F1-sprintrace van het jaar door onder meer wereldkampioen Max Verstappen in te halen. Het format werd in 2021 ingevoerd. Er is al besloten om in 2023 zes sprintraces te houden, maar de locaties moeten nog worden bevestigd. Ondertussen liggen er nog een paar mogelijke aanpassingen op tafel, zoals een overgang naar de sprintrace als een zelfstandig evenement die geen invloed heeft op de startgrid van de hoofdrace.

Dit alles zal worden besproken op de vergadering van de F1-commissie aankomende vrijdag, samen met wijzigingen in de parc fermé-regels die de vrije trainingen mogelijk relevanter maken. Ross Brawn blijft echter op zijn hoede om te ver af te wijken van het oorspronkelijke sprintraceformat. "De race was erg plezierig", zei de directeur van de Formule 1 toen Motorsport.com hem vroeg naar zijn mening over de sprintwedstrijd op Interlagos. "Ik denk dat het circuit helpt. Het toont hoe belangrijk het is om de juiste circuits te selecteren voor volgend jaar. We kijken of er voor volgend jaar aanpassingen nodig zijn, maar we hebben een fantastische basis. We zouden heel voorzichtig moeten zijn om dingen te veranderen. We moeten zeker niet naar een drastisch ander format. Het [de sprintrace van zaterdag] was geweldig, een fantastische race. Het publiek heeft zich uitstekend vermaakt. De kwalificatie is speciaal, maar niet zo speciaal als vandaag. Daar heb ik echt van genoten."

Gevraagd naar welke veranderingen worden overwogen, laat Brawn weten: "Het is niet iets waar ik op dit moment over wil speculeren. Ik denkt dat het beter is om met de FIA en de teams erover te praten. We hebben een jaar of wat geleden voorstellen gedaan, die niet veel veranderd zijn. We willen de zes races vastleggen en de locaties regelen. Ik denk dat als we de locaties zien, we beter geïnformeerd zijn als we gaan praten over het format waar we naar toe zouden kunnen gaan. Maar zoals ik al zei, het bestaande format werkt erg goed dus we moeten voorzichtig zijn."

Het voormalige technische brein bij onder meer Benetton, Ferrari, Honda en Brawn GP erkent dat wijzigingen in de parc fermé-regels, waardoor teams mogelijk hun afstelling na de sprintrace kunnen bevriezen en de tweede vrije training nuttiger wordt, tot de belangrijkste onderwerpen behoren. "Vrijdag praten we in de vergadering van de F1-commissie over parc fermé en of dat na de sprintrace moet beginnen, zodat je een zinvollere tweede vrije training hebt", aldus Brawn. "Ik denk dat er een aantal algemene dingen zijn die we kunnen doen en ook iets substantiëlers. Het gaat nu om een evolutie, geen revolutie."

Interlagos bovenaan, Monaco onderin

Op de vraag welke factoren zullen bepalen welke zes locaties worden gekozen voor de sprintraces in 2023, antwoordde Brawn: "Ik denk de mogelijkheden om te racen en in te halen. Een sprintrace in Monaco zou een vrij saai evenement zijn. Dit [Interlagos] is waarschijnlijk één van de beste circuits. We hebben een index van renbanen waarvan we denken dat ze geschikt zijn voor de sprint. Brazilië staat bovenaan, Monaco staat zo'n beetje onderaan. We willen ook een mooie spreiding van races hebben gedurende het jaar. Maar het type circuit waar we naartoe gaan, heeft prioriteit."

Brawn gaat aan het eind van het seizoen met pensioen en behoudt een adviserende rol bij de F1-organisatie. Hij hoopt betrokken te blijven bij de planning van de sprintraces. "Ik wil graag betrokken wil blijven bij speciale projecten, maar niet de dagelijkse verantwoordelijkheid dragen die ik de afgelopen jaren heb gehad. Dus een project als dit, dat heel spannend en heel leuk is, waarom niet?"

Video: Samenvatting van de sprintrace in Brazilië