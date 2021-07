Brawn tevreden na eerste F1 Sprint: “Feedback fans heel positief”

Sinds Liberty Media de Formule 1 overnam van Bernie Ecclestone heeft het Amerikaanse concern geprobeerd om veranderingen door te voeren. Aan de hand van onder meer Ross Brawn werd er steeds vaker gesproken over een zaterdagse sprintrace. De versie met een reversed grid kwam er niet door, maar op Silverstone werd toch het eerste F1 Sprint-evenement georganiseerd. Max Verstappen won de korte race en verzekerde zich van pole-position voor de zondag. Op vrijdag was Lewis Hamilton nog de snelste geweest in de kwalificatie.

Brawn was een van de drijvende krachten achter de introductie van de F1 Sprint. Voorafgaand aan de eerste editie op Silverstone verwachtte hij dat de coureurs fel met elkaar zouden strijden en dat zag hij naar eigen zeggen bevestigd worden op zaterdagmiddag. “Een van de dingen die we hebben gezien, is dat een racecoureur nog altijd een racecoureur is. Zij zullen nooit rustig aan doen, dus door het hele veld is er veel actie. Ik bedoel, de eerste ronde was bloedstollend en sensationeel. Daarna hadden we de kleine duels in het restant van de race. Fernando Alonso’s prestatie was nog een sensationeel deel van de race. Hij kreeg mijn stem voor hoogtepunt van de race. Daar zou ik iedere dag van de week kaarten voor kopen”, vertelde Brawn kort na afloop van de sprintrace.

Het gevoel is dus goed bij Brawn, maar hij benadrukt ook dat de F1, de FIA en de teams nog gaan nabeschouwen op het nieuwe format. Veranderingen komen echter pas tot stand als het format ook echt een vervolg krijgt vanaf 2022. “Ik denk dus dat we heel tevreden zijn. We zullen de rest van het weekend afwachten en gaan daarna met de FIA en de teams zitten om te kijken wat we willen evalueren. Het fundamentele format gaan we dit jaar niet veranderen. Na de drie proeven kunnen we echt gaan zitten en bepalen welke richting we in willen slaan. Maar tot nu toe is het heel positief.”

Verandering toewijzing officiële pole bespreekbaar

De Formule 1 heeft volgens Brawn al een lijst opgesteld met zaken die mogelijk verbeterd kunnen worden aan het F1 Sprint-format. Details wilde de F1-topman daar niet over geven, maar wel gaf hij toe dat bijvoorbeeld de officiële toewijzing van pole-position zou kunnen veranderen. Op dit moment krijgt de winnaar van de sprintrace, en niet de snelste man in de kwalificatie, de pole toegewezen. “Dat is mogelijk iets waar we over moeten nadenken”, zei Brawn. “Dat soort dingen gaan we bespreken met de FIA en de teams, maar ik denk niet dat we ons kunnen laten tegenhouden door de geschiedenis. Die moeten we respecteren, maar we moeten ons daar niet door laten tegenhouden.”

Brawn beseft tegelijkertijd ook dat niet alleen de meningen van de FIA, de F1-teams en de coureurs tellen. Het belangrijkste is namelijk hoe de fans reageren en vooralsnog zit dat volgens de Brit goed. “We krijgen enorm en positieve feedback van onze fans op social media, zij houden ervan. Maar er zullen fans zijn die er iets over zetten en die iets mogelijk niet begrepen of waarderen. Ook daar luisteren we naar”, stelt Brawn, die van mening is dat het weekend als geheel beoordeeld moet worden. “Ik zie namelijk niet dat we iets doen dat iets van waarde weghaalt van een normaal weekend. Ik denk dat het allemaal extra is. Laten we naar het hele weekend kijken en de race afwachten. Aan het einde kunnen we een analyse doen, met fans spreken, de data en details bekijken en zien of we nog wat moeten verbeteren.”

