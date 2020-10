Brawn prijst sterke Leclerc: “Hij blijft het team motiveren”

De Ferrari SF1000 is absoluut geen wondermachine gebleken in 2020. Sebastian Vettel heeft het hele seizoen al de grootste moeite om punten te scoren voor de Scuderia, maar Leclerc lijkt zich bij tijd en wijle te kunnen onttrekken uit de malaise. In Oostenrijk en Groot-Brittannië stond hij al tweemaal op het podium, maar daarna kwam de klad er een beetje in. In Rusland en de Eifel waren zijn prestaties in de kwalificatie echter weer ijzersterk en dat gold ook in Portugal. Maar waar Leclerc in de twee voorgaande races iets terugviel in de races, hield hij op Portimao de vierde plek stevig vast.

“Het was wederom een zeer sterke prestatie van Charles en hij blijft Ferrari motiveren voor volgend jaar, na wat tot nu toe een zeer uitdagend seizoen is geweest”, concludeert Brawn dan ook in zijn column voor F1.com. “Het team zal weten dat hij de resultaten gaat leveren zodra ze hem een meer competitieve auto kunnen geven.” Brawn relateert die sterke prestaties aan de instelling waarmee Leclerc dit seizoen rijdt: “Een coureur kan twee dingen doen als hij een moeilijke auto krijgt.”

“Het kan ze demotiveren, waardoor de prestaties minder worden en dat helpt niemand. Het is een dubbele klap”, stelt Brawn, die eraan toevoegt dat Leclerc deze keuze niet gemaakt heeft. De Ferrari-coureur is volgens hem nog dieper gaan graven en gaan zoeken naar snelheid, wat hem een reeks sterke resultaten heeft opgeleverd. “Wat een rijder ook kan doen, is wat Charles heeft gedaan: dieper gaan en extra snelheid vinden, wat het team helpt als het niet zo lekker loopt. Door dat proces wordt hij een sterke coureur voor het moment dat hij een betere auto krijgt.”

Die instelling van Leclerc doet Brawn denken aan Michael Schumacher en Lewis Hamilton. “Ik had bij Michael vaak het idee dat er races waren die hij won, maar die hij niet hoorde te winnen omdat de auto niet goed genoeg was. Toch vond hij een manier om te winnen, en dat is kenmerkend voor een wereldkampioen. Lewis heeft dat ook gedemonstreerd. Hij heeft nu een geweldige auto, maar ik herinner me dat hij races won toen de auto absoluut niet de beste was. Charles laat nu iets soortgelijks zien bij Ferrari.”