Grosjean dankt brandweerlieden voor "redden van mijn leven"

De twee – Joby Mathew en Thaer Ali Taher – hebben beiden inmiddels promotie gekregen na hun heldhaftige optreden. Grosjean, vergezeld door zijn vrouw Marion, bedankte de mannen uit de grond van zijn hart: “Jullie reactie, jullie houding. Ik heb de beelden gezien, jullie bewustzijn van waar ik in de auto zat... Bedankt voor het redden van mijn leven."

Vervolgens waren er ontmoetingen met de overige baanmedewerkers en Alan van der Merwe en Dr. Ian Roberts, de mannen van de medical car. Ook was er een vrolijk weerzien met FIA-racedirecteur Michael Masi tegen wie Grosjean zei: “Ik ben blij dat je die vangrail hebt veranderd.” Na deze ontmoetingen keerde Grosjean terug naar de garage van Haas. Daar volgde een warme hereniging met zijn teamleden.

Maakt Grosjean zijn rentree in Abu Dhabi?

Romain Grosjean met Dr. Ian Roberts en Alan van der Merwe Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Grosjean werd woensdag uit het ziekenhuis ontslagen. Hij loopt nog met een brace om zijn gekwetste linkervoet en beide verbrandde handen zitten nog in het verband, maar hij hoopt op tijd voldoende hersteld te zijn om volgende week in Abu Dhabi deel te kunnen nemen aan wat zijn laatste F1-race bij Haas en mogelijk in zijn carrière zal zijn.

Over die verwondingen zei Grosjean eerder. “Mijn hele linkerzijde is geraakt. Mijn linkerenkel is verstuikt, mijn linkerknie is geraakt, en ik heb een paar prachtige blauwe plekken op mijn linkerschouder, linkerbil en linkeronderarm. Ik denk dat mijn linkerduim ook niet gespaard is gebleven. Niet alleen is die hand het ergste verbrand, maar ook mijn duim is licht verstuikt.”

Ondanks zijn blessures wil Grosjean alles op alles zetten om volgende week in Abu Dhabi mee te kunnen doen. “Ik heb kracht en ik kan m’n hand op veel manieren bewegen. Ik kan mijn vuist sluiten, maar ik kan mijn pink nog niet aanraken. Normaal gesproken zou ik dat wel kunnen, maar het is nog ontstoken en er zit een groot verband omheen. Maar ik moet weten of ik weer in een auto kan stappen, wat ik zal voelen, hoe het zal gaan - en of ik het nog steeds kan.”