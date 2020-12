De Fransman beleefde in de openingsronde van de race in Bahrein een weerzinwekkende crash, waarbij hij zich bijna een halve minuut in een enorme vuurzee bevond. Wonder boven wonder kon hij zelf uit zijn doormidden gebroken cockpit kruipen. Grosjean werd direct naar het lokale ziekenhuis vervoerd. In eerste instantie dacht men aan een gebroken rib, maar uit röntgenfoto’s bleek dat dat niet het geval was. Wel had hij flinke brandwonden aan zijn handen, waaraan hij direct werd behandeld.

In eerste instantie zou de Haas-coureur op dinsdag al ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar men besloot hem daar uit veiligheidsoverwegingen een dag langer te houden. Op woensdagochtend lokale tijd bevestigde zijn werkgever dat Grosjean het hospitaal had verlaten: “Haas F1 Team-coureur Romain Grosjean is om 10.30 uur lokale tijd op woensdag ontslagen uit het Bahrain Defence Force Hospital”, zo las een statement van de formatie. “Grosjean heeft na zijn ongeluk in de Grand Prix van Bahrein drie dagen in het ziekenhuis doorgebracht. Grosjean zal verdere privébehandelingen ondergaan aan de brandwonden op zijn handen en blijft zolang in Bahrein. Namens Romain Grosjean en het gehele Haas F1 Team willen we iedereen van het BDF Hospital bedanken.”

De Fransman mist aankomend weekend de Grand Prix van Sakhir. Het team heeft reservecoureur Pietro Fittipaldi opgeroepen als vervanger. Grosjean hoopt zijn tijdperk bij Haas af te kunnen sluiten met deelname aan de seizoensfinale in Abu Dhabi op 13 december.

