Grosjean vastbesloten terug te keren in Abu Dhabi

De Fransman werd woensdag uit het ziekenhuis in Bahrein ontslagen nadat hij daar zondagavond na zijn ongeluk op het Bahrain International Circuit was opgenomen. Vooral de linkerkant van Grosjean’s lichaam kreeg de volle impact van 53 G-krachten te verwerken. “Mijn hele linkerkant is getroffen “, aldus Grosjean. “Mijn linkerenkel is verstuikt, mijn linkerknie is geraakt en ik heb prachtige blauwe plekken op mijn linkerschouder, mijn linkerbil en mijn linkeronderarm.”

De verstuiking aan zijn enkel liep Grosjean op toen hij zijn wagen probeerde te verlaten en zijn voet achter het rempedaal vast bleef zitten. “Dat valt eigenlijk wel mee. We doen er veel ijs op. Het is al een stuk minder geworden in de afgelopen twee dagen, dus volgende week is het zeker weg. Ik maak me helemaal geen zorgen over mijn linkerbeen. De enige echte vraag is mijn linkerhand. Ik moet er nog een paar jaar mee leven. Dat moet ik niet verknoeien.”

Grosjean verbrandde beide handen toen hij zijn brandende wagen wilde verlaten, maar vooral de linkerhand is er ernstig aan toe. Die verwonding weerhoudt hem er voorlopig van om definitief te zeggen dat hij er in Abu Dhabi bij zal zijn. “Als mijn linkerhand volgende week niet werkt en ik niet in staat ben om alles te doen wat ik er mee moet doen, dan ga ik geen risico nemen en rijden”, zei Grosjean tegen de Franse media, waaronder onze collega's van Motorsport.com Frankrijk. “Maar ik probeer zo veel mogelijk te rusten en de aanbevelingen van de artsen op te volgen, zodat het geneest. Eerst moet de zwelling minder worden, want het is op dit moment nog erg dik. Door de impact is mijn duim licht verstuikt. Ik heb kracht en ik kan mijn vuist sluiten. Maar ik kan mijn pink nog niet aanraken.”

Direct na zijn ontslag uit het ziekenhuis belde Grosjean met zijn vrouw om haar te vertellen dat hij zou afreizen naar Abu Dhabi en dus nog niet naar huis komt. “Mijn eerste telefoontje was naar Marion [Jollès, zijn vrouw]. Ze was nog steeds bij mijn vader met de kinderen. Ik heb ze verteld dat ik naar Abu Dhabi ga en dat het me spijt, maar dat ik het voor mezelf nodig heb. Ik moet weten of ik weer in een auto kan stappen, wat ik zal voelen, hoe het zal gaan en of ik het nog steeds kan.”

Haas hoop volgende week maandag een beslissing te nemen. Tot die tijd is het voor Grosjean hard werken aan zijn fysieke herstel. “Net voor de lunch kon ik zonder pijn op mijn linkervoet lopen. Het is weer een kleine stap in de goede richting."

